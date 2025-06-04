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Лига наций
04 июня 2025, 06:43 | Обновлено 04 июня 2025, 06:59
342
0

Где смотреть онлайн полуфинал Лиги наций Германия – Португалия

4 июня в 22:00 в Мюнхене пройдет полуфинальный матч турнира для сборных

04 июня 2025, 06:43 | Обновлено 04 июня 2025, 06:59
342
0
Где смотреть онлайн полуфинал Лиги наций Германия – Португалия
Коллаж Sport.ua

4 июня в 22:00 по киевскому времени пройдет первый полуфинальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

За выход в финал сразятся сборные Германии и Португалии на стадионе Альянц Арена в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Германия под руководством Юлиана Нагельсманна впервые в своей истории добралась до полуфинала Лиги наций, оставив за бортом турнира Италию (2:1, 3:3).

Португальцы во главе с Роберто Мартинесом в четвертьфинале одолели Данию – проиграв первый матч (0:1), они взяли реванш в ответной встрече (5:2 д.в.)

Победитель матча в Мюнхене выйдет в финал, который состоится 8 июня на этом же стадионе. Его соперником станет сильнейший в паре Испания – Франция.

Лига наций 2024/25. Сетка плей-офф

Германия – Португалия. Полуфинал Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Германия – Португалия
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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