4 июня в 22:00 по киевскому времени пройдет первый полуфинальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

За выход в финал сразятся сборные Германии и Португалии на стадионе Альянц Арена в Мюнхене.

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Германия под руководством Юлиана Нагельсманна впервые в своей истории добралась до полуфинала Лиги наций, оставив за бортом турнира Италию (2:1, 3:3).

Португальцы во главе с Роберто Мартинесом в четвертьфинале одолели Данию – проиграв первый матч (0:1), они взяли реванш в ответной встрече (5:2 д.в.)

Победитель матча в Мюнхене выйдет в финал, который состоится 8 июня на этом же стадионе. Его соперником станет сильнейший в паре Испания – Франция.

Лига наций 2024/25. Сетка плей-офф

Германия – Португалия. Полуфинал Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE

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