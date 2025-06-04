Несколько игроков летом покинут харьковский Металлист 1925, названы имена

После выхода в УПЛ «Металлист 1925» ожидают кадровые изменения в составе. Из команды уйдут несколько игроков, стали известны их имена.

Центральный защитник Игорь Курило, которому 32 года, пропустил весь сезон из-за серьезной травмы. Сейчас он завершает восстановление и ищет новый клуб.

Также покинет команду 24-летний форвард Андрей Чирук, воспитанник «Шахтера», который в этом сезоне преимущественно играл за вторую команду.

Кроме того, с «Металлистом 1925» попрощается 32-летний правый защитник Максим Жичиков, который в этом сезоне принял участие всего в пяти матчах основной команды.