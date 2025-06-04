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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 05:49 | Обновлено 04 июня 2025, 06:30
231
0

Несколько игроков летом покинут харьковский Металлист 1925, названы имена

Из команды уйдут Игорь Курило, Андрей Чирук, Максим Жичиков

04 июня 2025, 05:49 | Обновлено 04 июня 2025, 06:30
231
0
Несколько игроков летом покинут харьковский Металлист 1925, названы имена
ФК Металлист 1925

После выхода в УПЛ «Металлист 1925» ожидают кадровые изменения в составе. Из команды уйдут несколько игроков, стали известны их имена.

Центральный защитник Игорь Курило, которому 32 года, пропустил весь сезон из-за серьезной травмы. Сейчас он завершает восстановление и ищет новый клуб.

Также покинет команду 24-летний форвард Андрей Чирук, воспитанник «Шахтера», который в этом сезоне преимущественно играл за вторую команду.

Кроме того, с «Металлистом 1925» попрощается 32-летний правый защитник Максим Жичиков, который в этом сезоне принял участие всего в пяти матчах основной команды.

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Источник: лишь один игрок Руха может перейти летом в Карпаты
Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Венков Игорь Курило Максим Жичиков
Николай Степанов Источник: Telegram
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