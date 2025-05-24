Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Клуб Владимира Носова подал заявку на регистрацию товарного знака ФК Харьков
Харьковский клуб «Металлист 1925» планирует изменить свое название на ФК «Харьков».
Об этом свидетельствует заявка, поданная на регистрацию соответствующего товарного знака ФК «Харьков» (номер заявки: m202501417).
Ранее владелец клуба Владимир Носов заявлял, что в клубе действительно рассматривают возможность переименования:
«Мы размышляем по этому поводу, есть идеи. Но смена названия возможна только со следующего сезона».
«Металлист 1925» занял 3-е место в Первой лиге и проведет переходные матчи с командой УПЛ.
В плей-офф за путевку в Премьер-лигу «Металлист 1925» сыграет против «Левого Берега», а «Кудровка» встретится с «Ворсклой». Противостояния состоят из двух матчей (29 мая и 1 июня).
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