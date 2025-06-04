Источник: лишь один игрок Руха может перейти летом в Карпаты

Лишь один игрок львовского «Руха» имеет реальный шанс усилить «Карпаты» в летнее межсезонье.

Львовские «Карпаты» не планируют массово подписывать футболистов «Руха» этим летом. Селекция между клубами останется точечной и обоснованной.

Ближе всех к переходу – Ярослав Карабин, универсальный атакующий игрок. Именно он имеет наибольшие шансы присоединиться к «Карпатам» на летних сборах.

Полузащитник Марко Сапуга, который долго восстанавливался после травмы, начнёт новый сезон в составе «Руха» и не готовится к смене клуба. Также высока вероятность, что Евгений Пастух останется в нынешней команде – ФК «Рух».