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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 05:09 | Обновлено 04 июня 2025, 05:41
335
0

Источник: лишь один игрок Руха может перейти летом в Карпаты

Ярослав Карабин может перейти в другую львовскую команду в межсезонье

04 июня 2025, 05:09 | Обновлено 04 июня 2025, 05:41
335
0
Источник: лишь один игрок Руха может перейти летом в Карпаты
ФК Рух Львов. Ярослав Карабин

Лишь один игрок львовского «Руха» имеет реальный шанс усилить «Карпаты» в летнее межсезонье.

Львовские «Карпаты» не планируют массово подписывать футболистов «Руха» этим летом. Селекция между клубами останется точечной и обоснованной.

Ближе всех к переходу – Ярослав Карабин, универсальный атакующий игрок. Именно он имеет наибольшие шансы присоединиться к «Карпатам» на летних сборах.

Полузащитник Марко Сапуга, который долго восстанавливался после травмы, начнёт новый сезон в составе «Руха» и не готовится к смене клуба. Также высока вероятность, что Евгений Пастух останется в нынешней команде – ФК «Рух».

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Карпаты Львов Рух Львов Ярослав Карабин трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марко Сапуга Евгений Пастух (футболист) ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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