Клуб-новичок УПЛ проявляет интерес к чемпиону мира U-20 из Карпат

Сразу пятеро футболистов «Карпат» ранее были лишены возможности выступать за основной состав львовского клуба в весенней части УПЛ после того, как отказались разорвать действующие контракты с клубом.

Повезло лишь вратарю Александру Ильющенкову, которому позволили тренироваться с главной командой. А вот Максим Чех, Богдан Векляк, Орест Кузык, Тарас Сакив были вынуждены заниматься с юниорским составом и вообще не имели игровой практики.

30 июня заканчиваются контракты с «Карпатами» у Ильющенкова и Кузика, которые еще не определились, где продолжат карьеру. К Сакиву проявляет интерес клуб Первой лиги – «Буковина».

Еще год связаны соглашением с «зелено-белыми» Векляк и Чех, однако «Карпаты» на них не рассчитывают и прилагают усилия, чтобы они трудоустроились в других командах. Как стало известно Sport.ua, Максимом Чехом интересуется новичок УПЛ – «Эпицентр».

В 2019 году Максим Чех в составе сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира.