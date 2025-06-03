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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 23:59 | Обновлено 04 июня 2025, 00:15
149
0

Клуб-новичок УПЛ проявляет интерес к чемпиону мира U-20 из Карпат

Пятеро игроков львовского клуба подыскивают себе новые команды

03 июня 2025, 23:59 | Обновлено 04 июня 2025, 00:15
149
0
Клуб-новичок УПЛ проявляет интерес к чемпиону мира U-20 из Карпат
ФК Карпаты. Максим Чех

Сразу пятеро футболистов «Карпат» ранее были лишены возможности выступать за основной состав львовского клуба в весенней части УПЛ после того, как отказались разорвать действующие контракты с клубом.

Повезло лишь вратарю Александру Ильющенкову, которому позволили тренироваться с главной командой. А вот Максим Чех, Богдан Векляк, Орест Кузык, Тарас Сакив были вынуждены заниматься с юниорским составом и вообще не имели игровой практики.

30 июня заканчиваются контракты с «Карпатами» у Ильющенкова и Кузика, которые еще не определились, где продолжат карьеру. К Сакиву проявляет интерес клуб Первой лиги – «Буковина».

Еще год связаны соглашением с «зелено-белыми» Векляк и Чех, однако «Карпаты» на них не рассчитывают и прилагают усилия, чтобы они трудоустроились в других командах. Как стало известно Sport.ua, Максимом Чехом интересуется новичок УПЛ – «Эпицентр».

В 2019 году Максим Чех в составе сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира.

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Максим Чех трансферы инсайд трансферы УПЛ Богдан Векляк Денис Кузык Тарас Сакив Карпаты Львов Александр Ильющенков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Эпицентр Каменец-Подольский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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