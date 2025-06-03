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Украина. Первая лига
03 июня 2025, 21:52 | Обновлено 03 июня 2025, 22:03
315
0

Владислав ЛУПАШКО: «Федор и Квасница имеют перспективы в Карпатах»

Главный тренер «Карпат» рассказал о новичках команды, перешедших из «Руха»

03 июня 2025, 21:52 | Обновлено 03 июня 2025, 22:03
315
0
Владислав ЛУПАШКО: «Федор и Квасница имеют перспективы в Карпатах»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о новичках команды, перешедших из «Руха»:

«Если игрок не хочет быть здесь и работать каждый день так, как работаем мы, то «Карпаты» пойдут навстречу и будут искать правильный выход из ситуации. Чтобы всем было хорошо – и клубу, и игроку.

Но мы точно рассчитываем на всех футболистов, которые у нас есть. Мы очень часто говорим им об этом. Опытные игроки подчеркивают, что впервые в жизни видят, чтобы тренерский штаб уделял внимание не только тем 11, кто играет.

У нас на тренировках не принято, чтобы тренер или опытные игроки наезжали на молодых за ошибки или неправильные решения. У нас очень здоровая атмосфера внутри, есть уважение к каждому игроку.

Что касается Олега Федора и Ильи Квасницы, то я уверен, что у них есть перспективы прежде всего в «Карпатах». Всегда будет много слухов, но на них не нужно реагировать. Говорю им, что если будут все это читать – это им будет мешать. Ни один человек, который не находится в клубе, не может трезво оценить, что происходит и какие идут процессы/изменения.

Не вышел в старте, не вышел на замену – и все, пошло это «не устраивает тренера». Есть игра, есть требования игры, есть подготовительный период, есть конкуренты в команде. Кто-то больше заслуживает эти минуты – вот и все».

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Серия A чемпионат Италии по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Олег Федор Илья Квасница
Николай Степанов Источник: Трибуна
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