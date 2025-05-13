Источник: Лупашко поставил вето на переход Пастуха из Руха в Карпаты

Львовские «Карпаты», похоже, не рассчитывают на приход в клуб украинского нападающего «Руха» Евгения Пастуха этим летом.

Ранее Telegram-канал Inside УПЛ сообщал, что Пастух присоединится к «Карпатам» летом за 300 тысяч евро.

Однако, по данным паблика Инсайды от Пасечника – на трансфер наложил вето главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко, и ситуация с трансфером выглядит следующим образом.

21-летний форвард Евгений Пастух подписал предварительный контракт с «Карпатами» еще зимой. Сведения о том, что соглашение будет подписано только летом – ошибочно.

300 тысяч евро за этот трансфер не предполагается. Соглашение было оформлено «пакетом»: «Рух» уже ранее получил оплату за одновременный переход нескольких игроков – контракты с «Карпатами» подписали Евгений Пастух, Илья Квасница, Марко Сапуга, Игорь Краснопир, Олег Федор и Алексей Сыч.