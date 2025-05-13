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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 04:43 | Обновлено 13 мая 2025, 05:28
215
0

Источник: Лупашко поставил вето на переход Пастуха из Руха в Карпаты

Ранее сообщалось о возможном летнем трансфере между львовскими клубами

13 мая 2025, 04:43 | Обновлено 13 мая 2025, 05:28
215
0
Источник: Лупашко поставил вето на переход Пастуха из Руха в Карпаты
ФК Рух. Евгений Пастух

Львовские «Карпаты», похоже, не рассчитывают на приход в клуб украинского нападающего «Руха» Евгения Пастуха этим летом.

Ранее Telegram-канал Inside УПЛ сообщал, что Пастух присоединится к «Карпатам» летом за 300 тысяч евро.

Однако, по данным паблика Инсайды от Пасечника – на трансфер наложил вето главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко, и ситуация с трансфером выглядит следующим образом.

21-летний форвард Евгений Пастух подписал предварительный контракт с «Карпатами» еще зимой. Сведения о том, что соглашение будет подписано только летом – ошибочно.

300 тысяч евро за этот трансфер не предполагается. Соглашение было оформлено «пакетом»: «Рух» уже ранее получил оплату за одновременный переход нескольких игроков – контракты с «Карпатами» подписали Евгений Пастух, Илья Квасница, Марко Сапуга, Игорь Краснопир, Олег Федор и Алексей Сыч.

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трансферы Карпаты Львов трансферы УПЛ Рух Львов Евгений Пастух (футболист) Владислав Лупашко
Николай Степанов Источник: Telegram
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