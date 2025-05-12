Бывший игрок Шахтера и Динамо перейдет в Карпаты за 300 тысяч евро
Евгений Пастух договорился с «Рухом» о своем уходе после завершения сезона
Атакующий полузащитник львовского «Руха» Евгений Пастух покинет нынешний клуб после завершения чемпионата. Футболист предварительно договорился о переходе в «Карпаты».
Обе стороны провели успешные переговоры зимой о том, что во время летнего трансферного окна 21-летний футболист перейдет из «Руха» в другой львовский клуб. «Карпаты» заплатят за полузащитника 300 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Пастух провел 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Евгения составляет 600 тысяч евро.
В начале своей карьеры Пастух играл за юношеские и молодежные команды донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и львовских «Карпат».
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