МУЗЕТТИ: «Признаю, что я немного испугался, когда увидел, что произошло»

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти после тяжелого поединка против американца Фрэнсиса Тиафо обсудил с журналистами ключевые моменты матча и инцидент с возможной дисквалификацией.

«Был сильный ветер, и мне было трудно поймать ритм. Думаю, что способность справиться с не самой лучшей игрой и нервами в таком матче, чтобы в итоге победить, придаст мне уверенности. Третий сет стал решающим, он дал мне необходимую энергию, чтобы закончить матч на хорошем уровне. Сегодня было очень непросто против Тиафо: ветер уносил верхний слой грунта, покрытие становилось быстрее, а это мешало моему стилю. Ключевой была концовка второго сета.

Мне понадобилось время, чтобы найти правильный ритм и подходящую механику. Мы внесли изменения в начале этого года, потому что я испытывал трудности со стабильностью, особенно с выбросом мяча. Мы решили укоротить движение, чтобы лучше контролировать подачу. Последние месяцы показали, что это дало результат – подача выручала меня в сложные моменты. Это критически важно и доказывает, что перемены были сделаны не зря».

Затем Музетти рассказал об инциденте с линейным арбитром.

Честно говоря, думаю, что это было досадное совпадение. Признаю, что я немного испугался, когда увидел, что произошло – я совсем не хотел никому навредить. Я сразу подошел к линейному судье и извинился перед ним, а также перед всеми. Думаю, было правильно, что мне дали предупреждение, ведь главный судья видел, что я не делал этого умышленно. Именно по этой причине, как мне кажется, мне позволили продолжить игру», – прокомментировал Лоренцо Музетти, который теперь сыграет в полуфинале Ролан Гаррос 2025 с Карлосом Алькарасом.