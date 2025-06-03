ТИАФО: «Я хочу хорошо сыграть на ближайших крупных турнирах»

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, один из главных участников скандального эпизода дня в четвертьфинальном поединке Ролан Гаррос 2025, прокомментировал ситуацию и матч в целом.

Эпизод произошел во втором сете. Болбой кинул Лоренцо Музетти мяч, а теннисист не смог его удобно подобрать на ракетку и в раздражении ударил по нему ногой. Мяч попал в грудь линейному судье. Будущий пятый номер мирового рейтинга ATP тут же извинился, однако главный судья встречи этого не заметил.

Именно Тиафо приостановил матч и сообщил арбитру о случившемся. Спустя несколько мгновений Музетти был предупрежден. Не соглашаясь с рядом решений арбитра, американец подробно высказался на пресс-конференции.

«Он это сделал – и ничего не произошло. Это смешно, но такова реальность: ничего не случилось, значит, и говорить не о чем», – заключил Тиафо.

Также американец сказал несколько слов о матче и планах на ближайшее будущее.

«Он потрясающе защищался, брал сложные мячи. Был сильный ветер, играть было очень трудно. Я рад, что одержал так много побед на турнире Большого шлема и сделал это именно здесь. Но я хочу и в дальнейшем побеждать на больших аренах. Надеюсь, этот успешный отрезок поможет мне хорошо выступить на Уимблдоне.

Очевидно, я хочу хорошо сыграть на ближайших крупных турнирах: в Лондоне, на Уимблдоне. Потом вернусь домой, в США, где тоже планирую выступить удачно. У меня впереди US Open, Торонто, Цинциннати, где я уже выходил в финал. Так что я не чувствую себя ни расслабленным, ни удовлетворенным. Есть много возможностей двигаться вперед. Это не то, чего мы с командой хотели, но сейчас пришло время немного отдохнуть, перевернуть страницу и попытаться выиграть один из этих турниров. Впереди много отличных шансов, где я могу показать свой лучший теннис и быть действительно очень, очень опасным. Думаю, в этот раз пережить поражение будет легко».