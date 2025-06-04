Реал подпишет еще двух футболистов до начала клубного чемпионата мира

Мадридский «Реал» продолжает свою летнюю трансферную кампанию.

По информации испанских СМИ, «галактикос» запланировали еще два трансфера до старта клубного чемпионата мира 2025. Мадридцы рассчитывают в кратчайшие сроки купить Альваро Каррераса из «Бенфики» и Нико Паса из итальянского «Комо».

Мадридцы стартуют на КЧМ-2025 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что каталонский «Эспаньол» готов попробовать подписать 33-летнего футболиста мадридского «Реала» Лукаса Васкеса.