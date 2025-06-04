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Испания
04 июня 2025, 20:00 |
406
0

Реал подпишет еще двух футболистов до начала клубного чемпионата мира

Мадридцы рассчитывают купить Каррераса и Паса

04 июня 2025, 20:00 |
406
0
Реал подпишет еще двух футболистов до начала клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Мадридский «Реал» продолжает свою летнюю трансферную кампанию.

По информации испанских СМИ, «галактикос» запланировали еще два трансфера до старта клубного чемпионата мира 2025. Мадридцы рассчитывают в кратчайшие сроки купить Альваро Каррераса из «Бенфики» и Нико Паса из итальянского «Комо».

Мадридцы стартуют на КЧМ-2025 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что каталонский «Эспаньол» готов попробовать подписать 33-летнего футболиста мадридского «Реала» Лукаса Васкеса.

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Альваро Фернандес Каррерас Нико Пас Комо Бенфика трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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