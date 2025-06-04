Реал подпишет еще двух футболистов до начала клубного чемпионата мира
Мадридцы рассчитывают купить Каррераса и Паса
Мадридский «Реал» продолжает свою летнюю трансферную кампанию.
По информации испанских СМИ, «галактикос» запланировали еще два трансфера до старта клубного чемпионата мира 2025. Мадридцы рассчитывают в кратчайшие сроки купить Альваро Каррераса из «Бенфики» и Нико Паса из итальянского «Комо».
Мадридцы стартуют на КЧМ-2025 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль».
Ранее сообщалось, что каталонский «Эспаньол» готов попробовать подписать 33-летнего футболиста мадридского «Реала» Лукаса Васкеса.
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