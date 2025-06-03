Обнародован стартовый состав женской сборной Украины на матч с Хорватией

3 июня женская сборная Украины проведет матч 6-го тура Лиги наций 2024/25 против команды Хорватии.

Встреча состоится 3 июня в 20:00 по Киеву в хорватском городе Карловац.

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Наставник украинской команды Владимир Пятенко назвал стартовый состав своих подопечных.

Сине-желтая команда досрочно выиграла группу B4 с 13 очками после 5 матчей. Дивизион А на следующий сезон украинки гарантировали себе после победы над Албанией (2:1) в предыдущем туре.

Стартовый состав женской сборной Украины на матч против Хорватии