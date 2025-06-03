Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародован стартовый состав женской сборной Украины на матч с Хорватией
Лига наций
03 июня 2025, 19:15 |
141
0

Обнародован стартовый состав женской сборной Украины на матч с Хорватией

Поединок 6-го тура Лиги наций состоится 3 июня и начнется в 20:00 по Киеву

03 июня 2025, 19:15 |
141
0
Обнародован стартовый состав женской сборной Украины на матч с Хорватией
УАФ

3 июня женская сборная Украины проведет матч 6-го тура Лиги наций 2024/25 против команды Хорватии.

Встреча состоится 3 июня в 20:00 по Киеву в хорватском городе Карловац.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник украинской команды Владимир Пятенко назвал стартовый состав своих подопечных.

Сине-желтая команда досрочно выиграла группу B4 с 13 очками после 5 матчей. Дивизион А на следующий сезон украинки гарантировали себе после победы над Албанией (2:1) в предыдущем туре.

Стартовый состав женской сборной Украины на матч против Хорватии

По теме:
Хорватия – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хорватия – Украина. Текстовая трансляция. LIVE
Хорватия – Украина. Прогноз и анонс на матч женской Лиги наций
Владимир Пятенко женская сборная Украины по футболу женская сборная Хорватии по футболу Хорватия - Украина стартовые составы Лига наций по футболу среди женщин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03 июня 2025, 09:12 0
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа

Украинский боксер является фаворитом поединка

Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Футбол | 03 июня 2025, 07:40 14
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата

«Ворскла» может так и не стартовать в Первой лиге в следующем сезоне

Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2025, 20:21
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Ворскла в Первой лиге: переродиться или исчезнуть
Футбол | 03.06.2025, 13:00
Ворскла в Первой лиге: переродиться или исчезнуть
Ворскла в Первой лиге: переродиться или исчезнуть
ВИДЕО. Как игроки сборной Украины поздравили Сергея Реброва
Футбол | 03.06.2025, 18:50
ВИДЕО. Как игроки сборной Украины поздравили Сергея Реброва
ВИДЕО. Как игроки сборной Украины поздравили Сергея Реброва
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 18
Бокс
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
03.06.2025, 09:36 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
02.06.2025, 04:44 1
Бокс
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 06:23 50
Футбол
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
02.06.2025, 07:19 10
Футбол
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
02.06.2025, 08:17 4
Футбол
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 12:30 21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем