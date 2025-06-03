Хорватия – Украина. Прогноз и анонс на матч женской Лиги наций

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3 июня на «Бранко Чавлович-Кавлек» пройдет матч 6-го тура дивизиона В Лиги Наций, в котором женская сборная Хорватии сыграет против женской сборной Украины. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Хорватия (ж)

Команда возникла в 90-е, после распада Югославии. Но при этом остается только завидовать громким успехам парней. Ведь девушки вообще ни разу не попадали ни на один турнир, и в том числе не пробились и на Евро этого года, проиграв половину матчей - 4 из 8. Да и в Лиге Наций результаты посредственные - в прошлом цикле просто удержались в дивизионе В, взяв 3 победы в 8 поединках.

Нынешний цикл провален напрочь. Хорватки проиграли все 5 предыдущих поединков, и точно отправляются вниз с последнего места - у ближайшего соседа, Албании, 6 очков. Остается мотивация уровня хлопнуть дверью в противостоянии с лидером квартета, которого принимают дома.

Украина (Ж)

Сборная играет примерно с того же времени, что и ее соперницы. И в целом не намного лучше: дебютировали на Евро-2009, в Финляндии, и даже выиграли там один матч из трех, но, проиграв остальные, не вышли в плей-офф. Ни до, ни после не получалось выйти на какие-то еще топ-турниры. Был шанс сыграть на Евро в 2025-м, но, пройдя турчанок, во втором раунде плей-офф уступили бельгийкам.

А вот в нынешней Лиге Наций подопечные Пятенко практически царят. В пяти предыдущих турах у них 4 победы и ничья с Чехией. Та отстает на 3 очка, так что, по сути, реальной угрозы для лидерства нет. Но, безусловно, хочется добиться новой победы, чтобы эффектно закрыть этот цикл.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно 6 матчей, все начиная с 2017-го года. Украинки проиграли только однажды, победив в четырех, в том числе и в обоих крайних поединках, в июле прошлого и в феврале нынешнего года.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Хорватии – 8:20, ничья – 4,30, победа Украины – 1,40. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы не особенно верят, что хозяйкам арены как-то помогут родные стены - они просто заметно слабее. Ставим на то, что хорватки снова будут обыграны их соперницами - берем победу украинок c форо -1.5 (коэффициент - 1,99).

Прогноз Sport.ua Хорватия (ж) Украина (ж) Фора Украины (-1.5) 1.99 Сделать ставку

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