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  4. Капитан Полесья объяснил, почему Буткевич решил уволить Ашура
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 18:03 |
792
0

Капитан Полесья объяснил, почему Буткевич решил уволить Ашура

Руслан Бабенко заявил, что Имаду просто не хватило опыта

03 июня 2025, 18:03 |
792
0
Капитан Полесья объяснил, почему Буткевич решил уволить Ашура
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Капитан житомирского «Полесья» Руслан Бабенко объяснил, почему не хватило Имаду Ашуру, чтобы закрепиться на тренерском мостике «волков».

«То, что он очень много работает. От него не было такой легкости. Реально очень много работали со штабом, многое анализировали.

Но это молодой тренер, он отдавался по полной, но опыта в чем-то не хватало. Я считаю, что он наберется опыта и будет топовым тренером через некоторое время», – рассказал Бабенко.

Ранее сообщалось, что «волки» подписали соглашение с украинским специалистом Русланом Ротанем, который и возглавит первую команду житомирского клуба.

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Имад Ашур Руслан Бабенко Полесье Житомир Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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