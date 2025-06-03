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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 07:28 | Обновлено 03 июня 2025, 07:32
77
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Имад Ашур? Не знаю, как он вообще оказался в Полесье»

Бывший защитник сборной Украины раскритиковал экс-наставника житомирского клуба

03 июня 2025, 07:28 | Обновлено 03 июня 2025, 07:32
77
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Имад Ашур? Не знаю, как он вообще оказался в Полесье»
ФК Полесье. Имад Ашур

В эксклюзивном интервью Sport.uа Артем Федецкий выразил недоумение работой Имада Ашура в «Полесье».

«Я вообще не понимаю, что этот человек делал в «Полесье». Серьезно. Как он там оказался?», - переспросил Артем.

– Говорят, он очень хорошо рассказывает. Как будто очаровал Буткевича.
– Да, на украинском говорит хорошо – молодец, не вопрос. Но при чем здесь это? Это не повод назначать человека главным тренером клуба с серьезными амбициями. Ну, был он в академии «Днепра-1», с юношами работал – так пусть бы шел в «Полесье» U-19. Это же не уровень для первой команды с таким бюджетом и инфраструктурой.

«Полесье» сейчас – один из самых амбициозных клубов в УПЛ. База шикарная, на уровне ведущей тройки в Украине. Там должны работать настоящие специалисты. И хорошо, что назначили Ротаня – это уже серьезный уровень. Человек с футбольным прошлым, опытом. У него есть футбольное видение, характер, целеустремленность. Я лично прекрасно знаю Ротаня. Я убежден: он может дать результат. Это будет качественное обновление.

– Назначение Ашура оказалось ошибкой Буткевича?
– Не хочу никого обижать, но хватит обманывать футбол. И Буткевич это, наконец, понял и начал счищать все лишнее, все случайное звено: селекционеров, скаутов – всех, кто не соответствовал уровню его амбиций.

Футбол – это не просто бизнес, где ты что-то заработал или не заработал. Это – эмоции, это – правильное отношение. Это касается и профессионального уровня, и детского футбола.

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Артем Федецкий Имад Ашур
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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