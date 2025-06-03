«Не плюй в колодец». Реакция болельщиков на скандал в переходом матче

Руководство «Левого Берега» приняло решение прекратить сотрудничество с харьковским клубом «Металлист 1925». Причиной послужил инцидент, произошедший в матче команд за место в УПЛ.

Из-за оскорбительных скандирований болельщиков, оказавшихся воспитанниками футбольной академии ФК «Металлист 1925», в адрес «Левого Берега», руководство киевского клуба решило больше не предоставлять свой стадион для домашних матчей «Металлиста 1925». Теперь харьковский клуб вынужден искать арену для выступления в УПЛ.

Болельщики в соцсетях разделились на два лагеря. Одни считают, что «Левый Берег» поступил правильно. Другие уверены, что это руководство клуба погорячилось, тем более что «Металлист 1925» принес извинения.

Ihor: Правильно, как можно быть такими идиотами? Гнать на тех, кого ты же называешь другом, потому что он предоставляет условия для игры и тренировок, как настоящий партнер, а в ответ вот это? Кстати, это уже не первый конфликт Металлиста и Левого Берега. Вместо того чтобы извиниться максимально искренне, пообещав наказать тех, кто это сделал, и заранее сделав все, чтобы этого не было, харьковчане на от**сь сделали заявление и извинились, надеясь, что их не попрут, какой-то зашквар.

Serhii Hai: Так наступить себе на яйцо, то еще уметь надо.

Роман: Интересно, руководство Левого берега тоже извинится за своих фанатов?

Alexander M: Не плюй в колодец, как говорится.

Рон: Так и думал что так будет, а воспитанники молодцы, подосрали своему же клубу)

Jaroslav Harbaruk: Воспитанники будут строить новый стадион?

S S: Настоящие фанаты все на войне, а на трибунах сейчас одно малолетнее быдло, почувствовавшее себя ультрас.

Oleksii Kuznietsov: Ну у владельца гордость есть. Теперь вон «Кудровке» можно дать сыграть в УПЛ, как раз они арену ищут.

BUKO_CV: Я думаю, что после такой выходки многие клубы откажут в аренде своего стадиона, потому что такая история и с ними может произойти, а самоуважение должно быть.

sania: Быдлота малолетняя.. Все по делу. Не умеете вести себя как люди в гостях – уходите.