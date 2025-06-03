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Италия
03 июня 2025, 16:14 | Обновлено 03 июня 2025, 16:16
966
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала своего защитника в клуб Серии А

Алекс Валье стал полноценным игроком «Комо»

03 июня 2025, 16:14 | Обновлено 03 июня 2025, 16:16
966
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала своего защитника в клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Валье

Каталонская «Барселона» официально объявила об уходе 21-летнего крайнего защитника Алекса Валье в итальянское «Комо».

На официальном сайте «Комо» указано, что молодой футболист заключил контракт с клубом Серии А до 2029 года. Информация о сумме трансфера отсутствует.

«Это были замечательные шесть месяцев. Я очень хорошо освоился и чувствую себя здесь счастливым. Конечно, перспектива продолжить карьеру в «Комо» наполняет меня радостью и гордостью. Не могу дождаться начала следующего сезона, чтобы отдать всего себя этому клубу», – сказал Алекс.

Валье зимой текущего года перешел в итальянский клуб на правах аренды. За время выступлений в клубе Алекс провел 15 поединков.

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Андрей Витренко Источник
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