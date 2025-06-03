ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала своего защитника в клуб Серии А
Алекс Валье стал полноценным игроком «Комо»
Каталонская «Барселона» официально объявила об уходе 21-летнего крайнего защитника Алекса Валье в итальянское «Комо».
На официальном сайте «Комо» указано, что молодой футболист заключил контракт с клубом Серии А до 2029 года. Информация о сумме трансфера отсутствует.
«Это были замечательные шесть месяцев. Я очень хорошо освоился и чувствую себя здесь счастливым. Конечно, перспектива продолжить карьеру в «Комо» наполняет меня радостью и гордостью. Не могу дождаться начала следующего сезона, чтобы отдать всего себя этому клубу», – сказал Алекс.
Валье зимой текущего года перешел в итальянский клуб на правах аренды. За время выступлений в клубе Алекс провел 15 поединков.
Álex Valle signs with Como until 2029 ⚪️🔵 pic.twitter.com/zsQdUAHd1a— Como1907 (@Como_1907) June 3, 2025
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