ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала своего защитника в клуб Серии А

Каталонская «Барселона» официально объявила об уходе 21-летнего крайнего защитника Алекса Валье в итальянское «Комо».

На официальном сайте «Комо» указано, что молодой футболист заключил контракт с клубом Серии А до 2029 года. Информация о сумме трансфера отсутствует.

«Это были замечательные шесть месяцев. Я очень хорошо освоился и чувствую себя здесь счастливым. Конечно, перспектива продолжить карьеру в «Комо» наполняет меня радостью и гордостью. Не могу дождаться начала следующего сезона, чтобы отдать всего себя этому клубу», – сказал Алекс.

Валье зимой текущего года перешел в итальянский клуб на правах аренды. За время выступлений в клубе Алекс провел 15 поединков.