Дальше – медосмотр. Партнер Коваленко близок к трансферу в Наполи

Молодой центральный защитник «Эмполи» Лука Мариануччи, который выступает вместе с украинцем Виктором Коваленко, в ближайшее время станет новым футболистом «Наполи».

Футболист в течение следующих двух дней пройдет медосмотр в Неаполе и за девять миллионов евро присоединится к новоиспеченному чемпиону Серии А.

Лука дебютировал за команду только в этом сезоне. Сыграть защитнику удалось 24 поединка, отдав всего две голевые передачи.

Напомним, что «Эмполи» заняло 18-е место в турнирной таблице Серии А, поэтому клуб вылетел в Серию В.