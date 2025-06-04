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Италия
04 июня 2025, 14:54 | Обновлено 04 июня 2025, 14:57
192
0

Дальше – медосмотр. Партнер Коваленко близок к трансферу в Наполи

20-летний Лика Мариануччи готов сменить клубную прописку

04 июня 2025, 14:54 | Обновлено 04 июня 2025, 14:57
192
0
Дальше – медосмотр. Партнер Коваленко близок к трансферу в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Мариануччи

Молодой центральный защитник «Эмполи» Лука Мариануччи, который выступает вместе с украинцем Виктором Коваленко, в ближайшее время станет новым футболистом «Наполи».

Футболист в течение следующих двух дней пройдет медосмотр в Неаполе и за девять миллионов евро присоединится к новоиспеченному чемпиону Серии А.

Лука дебютировал за команду только в этом сезоне. Сыграть защитнику удалось 24 поединка, отдав всего две голевые передачи.

Напомним, что «Эмполи» заняло 18-е место в турнирной таблице Серии А, поэтому клуб вылетел в Серию В.

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Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи медосмотр трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
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