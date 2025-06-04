Дальше – медосмотр. Партнер Коваленко близок к трансферу в Наполи
20-летний Лика Мариануччи готов сменить клубную прописку
Молодой центральный защитник «Эмполи» Лука Мариануччи, который выступает вместе с украинцем Виктором Коваленко, в ближайшее время станет новым футболистом «Наполи».
Футболист в течение следующих двух дней пройдет медосмотр в Неаполе и за девять миллионов евро присоединится к новоиспеченному чемпиону Серии А.
Лука дебютировал за команду только в этом сезоне. Сыграть защитнику удалось 24 поединка, отдав всего две голевые передачи.
Напомним, что «Эмполи» заняло 18-е место в турнирной таблице Серии А, поэтому клуб вылетел в Серию В.
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