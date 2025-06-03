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  4. Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. 1/4 финала Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 15:05 |
239
0

Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. 1/4 финала Ролан Гаррос. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Открытого чемпионата Франции 2025

03 июня 2025, 15:05 |
239
0
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. 1/4 финала Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Чжэн Циньвень

3 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 стартовали матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.

Первой в полуфинал вышла первая ракетка мира Арина Соболенко, которая обыграла олимпийскую чемпионку 2024 Чжэн Циньвень.

Соболенко добыла победу со счетом 7:6, 6:3. В первом сете Чжэн упустила преимущество с 4:2.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8] – 7:6 (7:3), 6:3

Видеообзор матча

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Арина Соболенко Чжэн Циньвень Ролан Гаррос 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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