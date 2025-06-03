Ролан Гаррос03 июня 2025, 15:05 |
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Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. 1/4 финала Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Открытого чемпионата Франции 2025
03 июня 2025, 15:05 |
239
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3 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 стартовали матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.
Первой в полуфинал вышла первая ракетка мира Арина Соболенко, которая обыграла олимпийскую чемпионку 2024 Чжэн Циньвень.
Соболенко добыла победу со счетом 7:6, 6:3. В первом сете Чжэн упустила преимущество с 4:2.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8] – 7:6 (7:3), 6:3
Видеообзор матча
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