Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. 1/4 финала Ролан Гаррос. Видеообзор матча

3 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 стартовали матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.

Первой в полуфинал вышла первая ракетка мира Арина Соболенко, которая обыграла олимпийскую чемпионку 2024 Чжэн Циньвень.

Соболенко добыла победу со счетом 7:6, 6:3. В первом сете Чжэн упустила преимущество с 4:2.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8] – 7:6 (7:3), 6:3

Видеообзор матча