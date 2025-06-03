Элина СВИТОЛИНА: «Постараюсь показать все, на что способна»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTА 14) перед стартом матча 1/4 финала против Иги Свентек (Польша, WTA 5) дала небольшое флеш-интервью каналу Eurosport:

– Элина, вы полностью восстановились после поединка с Жасмин Паолини? Как себя чувствуете?

– Пока все хорошо. Я с нетерпением жду этого матча. Это будет большое испытание для меня, но я готова – как физически, так и морально – к серьезной битве.

– Вы еще ни разу не обыгрывали ее на грунте. Считаете, сейчас у вас есть шанс?

– Конечно. Я бы не вышла на корт, если бы не верила, что могу победить. Это точно будет непростой матч, мне нужно хорошо сыграть и точно исполнить свой план на игру. Постараюсь показать все, на что способна.

Ранее Элина четыре раза играла против Иги и выиграла только один поединок. В полуфинале победительницу этого противостояния уде ждет Арина Соболенко.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Элина Свитолина – Ига Свентек.