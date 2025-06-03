Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина СВИТОЛИНА: «Постараюсь показать все, на что способна»
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 14:27 | Обновлено 03 июня 2025, 14:29
574
0

Элина СВИТОЛИНА: «Постараюсь показать все, на что способна»

Первая ракетка Украины дала флеш-интервью перед четвертьфиналом РГ против Свентек

03 июня 2025, 14:27 | Обновлено 03 июня 2025, 14:29
574
0
Элина СВИТОЛИНА: «Постараюсь показать все, на что способна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTА 14) перед стартом матча 1/4 финала против Иги Свентек (Польша, WTA 5) дала небольшое флеш-интервью каналу Eurosport:

– Элина, вы полностью восстановились после поединка с Жасмин Паолини? Как себя чувствуете?

– Пока все хорошо. Я с нетерпением жду этого матча. Это будет большое испытание для меня, но я готова – как физически, так и морально – к серьезной битве.

– Вы еще ни разу не обыгрывали ее на грунте. Считаете, сейчас у вас есть шанс?

– Конечно. Я бы не вышла на корт, если бы не верила, что могу победить. Это точно будет непростой матч, мне нужно хорошо сыграть и точно исполнить свой план на игру. Постараюсь показать все, на что способна.

Ранее Элина четыре раза играла против Иги и выиграла только один поединок. В полуфинале победительницу этого противостояния уде ждет Арина Соболенко.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Элина Свитолина – Ига Свентек.

По теме:
Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дрейпер – об Алькарасе и Синнере: «Нужно многое сделать, чтобы догнать их»
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. 1/4 финала Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Элина Свитолина Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 02 июня 2025, 20:54 11
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины

Владимир Шепелев может стать игроком «Полесья»

Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Футбол | 02 июня 2025, 19:36 58
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро

Новый коуч «горняков» передал свой список трансферных пожеланий руководству клуба

Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Футбол | 02.06.2025, 17:29
Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 03.06.2025, 11:30
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Ворскла в Первой лиге: переродиться или исчезнуть
Футбол | 03.06.2025, 13:00
Ворскла в Первой лиге: переродиться или исчезнуть
Ворскла в Первой лиге: переродиться или исчезнуть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 06:23 50
Футбол
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 18
Бокс
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
02.06.2025, 04:44 1
Бокс
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
02.06.2025, 08:17 4
Футбол
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
03.06.2025, 07:40 14
Футбол
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48 1
Бокс
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
01.06.2025, 17:31 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем