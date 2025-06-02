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Ролан Гаррос
02 июня 2025, 20:52 |
347
0

Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

02 июня 2025, 20:52 |
347
0
Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В 1/4 финала украинка выйдет сыграет против действующей чемпионки и пятой ракетки мира Иги Свентек из Польши. Поединок состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Иги.

Победительница противостояния в полуфинале Ролан Гаррос встретится либо против Арины Соболенко, либо против Чжэн Циньвень.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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