Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025
3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
В 1/4 финала украинка выйдет сыграет против действующей чемпионки и пятой ракетки мира Иги Свентек из Польши. Поединок состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Иги.
Победительница противостояния в полуфинале Ролан Гаррос встретится либо против Арины Соболенко, либо против Чжэн Циньвень.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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