«Бразильский вектор меняют на турецкий?» Реакция фанов на запрос Турана
Тренер «Шахтера» просит приобрести четверых футболистов из чемпионата Турции
Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран передал руководству клуба список пожеланий на летнее трансферное окно. Специалист намерен усилить конкуренцию на атакующих позициях в «Шахтере».
В список вошли четыре футболиста, которых Туран знает по чемпионату Турции. Тренер просит руководство «Шахтера» приобрести вингера Ахмеда Кутуджу из «Галатасарая» и опорного хавбека Исмаила Юксека из «Фенербахче». Также в «список Турана» вошли 27-летний вингер «Фенербахче» Эмре Мор, который провел сезон-2024/25 в аренде в «Эюпспоре», и 25-летний вингер «Галатасарая» Барыш Йылмаз.
Kabir_Labib_LTG: А у него не большой спрос аж 4 игрока? Ему нужно с этими разобраться плюс в УПЛ 5 украинцев каждый матч должен быть. А он еще из турецкой лиги хочет взять.
Дмитро: Барыш Йылмаз топ, но Сарай меньше 20 не попросят.
Олександр: Туран это турецкий Тен Хаг.
Андрій: А Йылдыза из Ювентуса он не хочет? И Гюлера из Реала.
Max Fedorchuk: Шахтер Стамбул.
Oleksandr: Мор – талант от бога, характер помешал, но талант прям действительно.
Billy H.: Кутуджу и Мор возможно, но Йылмаз как будто стоит 20 миллионов, и он перерос чемпионат Турции, я думаю, что он скорее в топ-лигу уйдет.
Peter: Крутые чуваки, не понимаю, зачем им УПЛ и ШД.
Dmytro: Бразильский вектор меняется на турецкий?)
Vitaliy Leschenko: Мда а своих нет? Зачем турок тащить? Неужели на голову выше тех, кто есть?
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може буде бразильсько-турецька команда:
9 бразильських і 5 турецьких гравців.
а інші - татотаке.