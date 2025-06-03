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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 14:31 | Обновлено 03 июня 2025, 15:21
489
3

«Бразильский вектор меняют на турецкий?» Реакция фанов на запрос Турана

Тренер «Шахтера» просит приобрести четверых футболистов из чемпионата Турции

03 июня 2025, 14:31 | Обновлено 03 июня 2025, 15:21
489
3
«Бразильский вектор меняют на турецкий?» Реакция фанов на запрос Турана
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран передал руководству клуба список пожеланий на летнее трансферное окно. Специалист намерен усилить конкуренцию на атакующих позициях в «Шахтере».

В список вошли четыре футболиста, которых Туран знает по чемпионату Турции. Тренер просит руководство «Шахтера» приобрести вингера Ахмеда Кутуджу из «Галатасарая» и опорного хавбека Исмаила Юксека из «Фенербахче». Также в «список Турана» вошли 27-летний вингер «Фенербахче» Эмре Мор, который провел сезон-2024/25 в аренде в «Эюпспоре», и 25-летний вингер «Галатасарая» Барыш Йылмаз.

Kabir_Labib_LTG: А у него не большой спрос аж 4 игрока? Ему нужно с этими разобраться плюс в УПЛ 5 украинцев каждый матч должен быть. А он еще из турецкой лиги хочет взять.

Дмитро: Барыш Йылмаз топ, но Сарай меньше 20 не попросят.

Олександр: Туран это турецкий Тен Хаг.

Андрій: А Йылдыза из Ювентуса он не хочет? И Гюлера из Реала.

Max Fedorchuk: Шахтер Стамбул.

Oleksandr: Мор – талант от бога, характер помешал, но талант прям действительно.

Billy H.: Кутуджу и Мор возможно, но Йылмаз как будто стоит 20 миллионов, и он перерос чемпионат Турции, я думаю, что он скорее в топ-лигу уйдет.

Peter: Крутые чуваки, не понимаю, зачем им УПЛ и ШД.

Dmytro: Бразильский вектор меняется на турецкий?)

Vitaliy Leschenko: Мда а своих нет? Зачем турок тащить? Неужели на голову выше тех, кто есть?

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Арда Туран Шахтер Донецк трансферы УПЛ Барыш Йылмаз Эмре Мор реакция болельщиков Галатасарай Фенербахче Эюпспор трансферы
Сергей Турчак Источник: Telegram
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Комментарии 3
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Burevestnik
на офіційному сайті ШД вказано в наявності 9 бразильців.
всього легіонерів 13, в тому числі 1 турецький футболіст.
може буде бразильсько-турецька команда:
9 бразильських і 5 турецьких гравців.
а інші - татотаке.
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0
SHN
Тогда надо было Монтеллу звать
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0
Gargantua81
если Туран действительно начал выдвигать такие запросы, то это очередной жесткий провал менеджмента. 
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0
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