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  4. Вице-президент Левого Берега высказался о скандале с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 13:18 | Обновлено 03 июня 2025, 13:21
947
4

Вице-президент Левого Берега высказался о скандале с Металлистом 1925

Игорь Матаков взбешен криками фанатов харьковского клуба

03 июня 2025, 13:18 | Обновлено 03 июня 2025, 13:21
947
4
Вице-президент Левого Берега высказался о скандале с Металлистом 1925
ФК Левый Берег

Вице-президент футбольного клуба «Левый Берег» Игорь Матаков прокомментировал разрыв сотрудничества с «Металлистом 1925» после скандальных выкриков со стороны харьковских фанатов в адрес «аистов».

– Письмо о прекращении сотрудничества «Левого Берега» с «Металлистом 1925», которое появилось вчера в сети, соответствует действительности?

– Конечно.

– Могли бы подробнее рассказать, почему вы разрываете сотрудничество?

– А как мы можем сотрудничать с людьми, которые называют нас позорными словами? Вы считаете, это как-то уместно? Вы видели эти записи? Какие могут быть вопросы?

– Вопросы также были в том, что на этом же матче болельщики «Левого Берега» тоже нецензурно выражались в адрес соперника.

– Я не знаю. Вы мне докажите. Я не могу говорить о болельщиках «Левого Берега». Давайте оперировать фактами, а не домыслами, пожалуйста.

– Хорошо. В целом, если говорить о сезоне – какие сейчас планы у клуба на межсезонье? Насколько вылет повлияет на его стратегию развития?

– Сейчас мы собираем клубный совет, будем определяться с дальнейшими планами и стратегией.

– Кадровые вопросы, смена тренера – это уже обсуждалось?

– Пока вообще ничего не обсуждалось. Не ищите сенсаций, пожалуйста. Говорю вам откровенно: пока у нас нет никаких решений – ни об увольнении, ни о приходе нового тренера. Всё это будет решаться в течение этой или, возможно, следующей недели.

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Андрей Витренко Источник: Трибуна
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Комментарии 4
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Pavel_i_C0
Правильно, нехай ці матюкливі, расіянскагаварящіє харькі шукають собі новий прихисток 
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+1
AK.228
Взбешен…
Подайте позов про захист честі та гідності! Це буде правильно 
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-2
Xvalenok03
Похоже, в межсезонье, из-за отсутствия новостей можно скандальчик на пустом месте раздуть.
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-3
Xvalenok03
-Куме. Пішли москаля постріляємо.
-Куме. А якщо він нас?
-Куме. А нас за що?
Обиженка вице-президент. Из-за кучки идиотов(чужих, наши идиоты ведь хорошие) мстить начинает. Оскорбляет.
Ответить
-3
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