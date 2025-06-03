Вице-президент Левого Берега высказался о скандале с Металлистом 1925

Вице-президент футбольного клуба «Левый Берег» Игорь Матаков прокомментировал разрыв сотрудничества с «Металлистом 1925» после скандальных выкриков со стороны харьковских фанатов в адрес «аистов».

– Письмо о прекращении сотрудничества «Левого Берега» с «Металлистом 1925», которое появилось вчера в сети, соответствует действительности?

– Конечно.

– Могли бы подробнее рассказать, почему вы разрываете сотрудничество?

– А как мы можем сотрудничать с людьми, которые называют нас позорными словами? Вы считаете, это как-то уместно? Вы видели эти записи? Какие могут быть вопросы?

– Вопросы также были в том, что на этом же матче болельщики «Левого Берега» тоже нецензурно выражались в адрес соперника.

– Я не знаю. Вы мне докажите. Я не могу говорить о болельщиках «Левого Берега». Давайте оперировать фактами, а не домыслами, пожалуйста.

– Хорошо. В целом, если говорить о сезоне – какие сейчас планы у клуба на межсезонье? Насколько вылет повлияет на его стратегию развития?

– Сейчас мы собираем клубный совет, будем определяться с дальнейшими планами и стратегией.

– Кадровые вопросы, смена тренера – это уже обсуждалось?

– Пока вообще ничего не обсуждалось. Не ищите сенсаций, пожалуйста. Говорю вам откровенно: пока у нас нет никаких решений – ни об увольнении, ни о приходе нового тренера. Всё это будет решаться в течение этой или, возможно, следующей недели.