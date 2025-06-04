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  4. СУРКИС: Это человек большого достоинства. Предмет нашей гордости и уважения
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 06:13 |
595
0

СУРКИС: Это человек большого достоинства. Предмет нашей гордости и уважения

Президент киевлян поздравил Сергея Реброва с днем рождения

04 июня 2025, 06:13 |
595
0
СУРКИС: Это человек большого достоинства. Предмет нашей гордости и уважения
ФК Динамо

3 июня отпраздновал свой день рождения бывший украинский нападающий и нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Реброва с днем рождения поздравил президент бывший президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Весь футбольный мир Украины знает Вас как настоящего профессионала, преданного своему делу, сильного лидера и вдохновителя побед. Вы неоднократно дарили болельщикам радость как на поле, так и у тренерской скамейки – и сегодня, во главе национальной сборной, продолжаете писать яркую историю украинского футбола.

Для меня лично Вы – не только блестящий футболист и тренер, но и человек большого достоинства, характера и принципиальности. Ваши достижения как в «Динамо», так и за пределами клуба – это предмет нашей гордости и уважения.

Желаю Вам крепкого здоровья, несокрушимой энергии, вдохновения в каждом решении и больших побед вместе со сборной! Пусть рядом всегда будут надежные люди, а жизнь дарит только хорошие моменты!», – передает слова Суркиса пресс-служба киевлян.

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Игорь Суркис Динамо Киев день рождения Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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