СУРКИС: Это человек большого достоинства. Предмет нашей гордости и уважения

3 июня отпраздновал свой день рождения бывший украинский нападающий и нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Реброва с днем рождения поздравил президент бывший президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Весь футбольный мир Украины знает Вас как настоящего профессионала, преданного своему делу, сильного лидера и вдохновителя побед. Вы неоднократно дарили болельщикам радость как на поле, так и у тренерской скамейки – и сегодня, во главе национальной сборной, продолжаете писать яркую историю украинского футбола.

Для меня лично Вы – не только блестящий футболист и тренер, но и человек большого достоинства, характера и принципиальности. Ваши достижения как в «Динамо», так и за пределами клуба – это предмет нашей гордости и уважения.

Желаю Вам крепкого здоровья, несокрушимой энергии, вдохновения в каждом решении и больших побед вместе со сборной! Пусть рядом всегда будут надежные люди, а жизнь дарит только хорошие моменты!», – передает слова Суркиса пресс-служба киевлян.