Александрия еще не погасила все задолженности за сезон
Однако некоторые выплаты уже состоялись
Как стало известно Sport.ua, перед футболистами «Александрии», которые впервые завоевали серебряные медали в истории клуба, все еще есть задолженности.
По имеющейся информации, в последнее время было произведено несколько выплат, но все равно задолженности по зарплате составляют два месяца, есть задержки и по премиальным за победы.
Пока сложно спрогнозировать, когда «горожане» получат заработанные деньги за отлично проведенный сезон в УПЛ.
Ранее сообщалось, что новый тренер «Полесья» Руслан Ротань хочет подписать в «Полесье» экс-игрока «Динамо» и сборной Украины, выступающего в «Александрии».
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