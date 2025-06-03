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  4. Александрия еще не погасила все задолженности за сезон
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 12:31 |
702
1

Александрия еще не погасила все задолженности за сезон

Однако некоторые выплаты уже состоялись

03 июня 2025, 12:31 |
702
1
Александрия еще не погасила все задолженности за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Александрия

Как стало известно Sport.ua, перед футболистами «Александрии», которые впервые завоевали серебряные медали в истории клуба, все еще есть задолженности.

По имеющейся информации, в последнее время было произведено несколько выплат, но все равно задолженности по зарплате составляют два месяца, есть задержки и по премиальным за победы.

Пока сложно спрогнозировать, когда «горожане» получат заработанные деньги за отлично проведенный сезон в УПЛ.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Полесья» Руслан Ротань хочет подписать в «Полесье» экс-игрока «Динамо» и сборной Украины, выступающего в «Александрии».

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чемпионат Украины по футболу Александрия финансы долги инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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