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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 20:54 | Обновлено 02 июня 2025, 21:54
6180
8

Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины

Владимир Шепелев может стать игроком «Полесья»

02 июня 2025, 20:54 | Обновлено 02 июня 2025, 21:54
6180
8
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
ФК Александрия. Владимир Шепелев

Полузащитник «Александрии» Владимир Шепелев может летом покинуть клуб.

По информации портала ТаТоТаке, воспитанник «Динамо» может присоединиться к своему бывшему тренеру Руслану Ротаню, который недавно возглавил житомирское «Полесье». Ротань хочет видеть Шепелева в Житомире.

Переход Шепелева в «Полесье» может состояться на бесплатной основе, ведь у игрока скоро заканчивается контракт.

В этом сезоне Шепелев провел 14 матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что воспитанник киевского «Динамо» Владимир Шепелев не определился, где продолжит карьеру.

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Владимир Шепелев трансферы УПЛ трансферы Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань Полесье Житомир
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 8
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JSI
Главное никого не покупать у ФК бамбас - это может ослабить ФК Полесье.
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+1
ortomir
Чому не забрав Калюжного, Кравченка Мартинюка, Цару та Безеру?
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0
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Hey there
Еммм… це взагалі-то припущення було ну ладно😄🫡
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0
Gargantua81
логично, у них как раз эта позиция не закрыта
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0
Falko
А в Поліссі на Шепелєва вже чекає Андрієвський ;)
І ще раз - у зв'язку з інформприводом - цікаво, скільки медалей отримає Вовка за цей один-єдиний чемпіонат? )
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-1
apepa
дырявый шепелев опустит Полесье на дно УПЛ. Ротань включи мозги, сынок! Зачем он тебе нужен??
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-2
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