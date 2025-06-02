Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Владимир Шепелев может стать игроком «Полесья»
Полузащитник «Александрии» Владимир Шепелев может летом покинуть клуб.
По информации портала ТаТоТаке, воспитанник «Динамо» может присоединиться к своему бывшему тренеру Руслану Ротаню, который недавно возглавил житомирское «Полесье». Ротань хочет видеть Шепелева в Житомире.
Переход Шепелева в «Полесье» может состояться на бесплатной основе, ведь у игрока скоро заканчивается контракт.
В этом сезоне Шепелев провел 14 матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что воспитанник киевского «Динамо» Владимир Шепелев не определился, где продолжит карьеру.
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