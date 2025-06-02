Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины

Полузащитник «Александрии» Владимир Шепелев может летом покинуть клуб.

По информации портала ТаТоТаке, воспитанник «Динамо» может присоединиться к своему бывшему тренеру Руслану Ротаню, который недавно возглавил житомирское «Полесье». Ротань хочет видеть Шепелева в Житомире.

Переход Шепелева в «Полесье» может состояться на бесплатной основе, ведь у игрока скоро заканчивается контракт.

В этом сезоне Шепелев провел 14 матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что воспитанник киевского «Динамо» Владимир Шепелев не определился, где продолжит карьеру.