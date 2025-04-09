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Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 10:23 |
1240
0

Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Александрии или уедет в Европу

Владимир Шепелев пока не определился с клубом, где будет играть в новом сезоне

09 апреля 2025, 10:23 |
1240
0
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Александрии или уедет в Европу
ФК Александрия. Владимир Шепелев

Воспитанник киевского «Динамо» Владимир Шепелев не определился, где продолжит карьеру после окончания текущего сезона.

Во время зимнего трансферного окна полузащитник прекратил сотрудничество со столичным клубом и перебрался в «Александрию», где подписал контракт на полгода. Сообщается, что руководство «горожан» сделает все возможное, чтобы оставить игрока в клубе.

«Руслан Ротань ни секунды не колебался, когда появилась такая возможность пригласить в команду Шепелева. В «Александрии» постараются сделать все, чтобы Владимир остался, но окончательное решение зависит от желания футболиста и того, где окажется команда после 30-го тура.

Сам игрок будет размышлять над этим ближе к лету. Если не получит определенные предложения, то может остаться в «Александрии». Однако его больше интересует вариант поехать поиграть за границу», – сообщает источник.

В текущем сезоне Шепелев провел шесть матчей в составе «Александрии», где забил один гол и отдал одну передачу. Подопечные Руслана Ротаня набрали 53 балла и занимают вторую позицию в турнирной таблице.

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Динамо Киев Александрия Владимир Шепелев Руслан Ротань трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
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