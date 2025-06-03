Румыния03 июня 2025, 12:37 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Румынская Университатя объявила об уходе воспитанника Шахтера
Артур Миранян провел в клубе только один сезон
03 июня 2025, 12:37 |
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Румынская «Университатя» из Клуж-Напоки отрапортовала о завершении сотрудничества с шестью футболистами.
Среди них оказался и 29-летний армянский центрфорвард Артур Миранян, являющийся воспитанником академии «Шахтера».
Миранян отыграл в «Университате» один сезон, отличившись 3 забитыми мячами в 21 поединке.
В Румынию Мираняна звали после того, как он продемонстрировал выдающуюся результативность, выступая на родине.
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