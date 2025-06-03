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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Румынская Университатя объявила об уходе воспитанника Шахтера
Румыния
03 июня 2025, 12:37 |
652
0

ОФИЦИАЛЬНО. Румынская Университатя объявила об уходе воспитанника Шахтера

Артур Миранян провел в клубе только один сезон

03 июня 2025, 12:37 |
652
0
ОФИЦИАЛЬНО. Румынская Университатя объявила об уходе воспитанника Шахтера
fcucluj.ro

Румынская «Университатя» из Клуж-Напоки отрапортовала о завершении сотрудничества с шестью футболистами.

Среди них оказался и 29-летний армянский центрфорвард Артур Миранян, являющийся воспитанником академии «Шахтера».

Миранян отыграл в «Университате» один сезон, отличившись 3 забитыми мячами в 21 поединке.

В Румынию Мираняна звали после того, как он продемонстрировал выдающуюся результативность, выступая на родине.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Университатя Клуж-Напока
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