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Румыния
20 сентября 2024, 18:45 | Обновлено 20 сентября 2024, 19:36
1765
4

Экс-форвард Шахтера, сенсационно выстреливший в Армении, переехал в Румынию

Артур Миранян будет выступать за «Университатю» из Клуж-Напоки

20 сентября 2024, 18:45 | Обновлено 20 сентября 2024, 19:36
1765
4
Экс-форвард Шахтера, сенсационно выстреливший в Армении, переехал в Румынию
facebook.com/FCUCluj. Артур Миранян

Нынешний лидер элитарного дивизиона чемпионата Румынии «Университатя» из Клуж-Напоки объявила о подписании воспитанника «Шахтера» Артура Мираняна.

28-летний форвард перешел в румынский клуб на правах свободного агента. О сроках трудового соглашения футболиста информация не разглашается.

Миранян в прошлом сезоне выступал за армянский «Ноа», где продемонстрировал сенсационную результативность – забил 23 мяча в 36 поединках и стал лучшим бомбардиром армянской Премьер-лиги.

Карьеру в футболе Миранян начинал в академии «Шахтера». Летом 2014 года футболист покинул Украину, перебравшись в северомакедонский «Вардар», а после – в Армению.

У Мираняна есть гражданства Украины и Армении. Он выступал за юношеские сборные Украины, а впоследствии – за молодежную и национальную сборную Армении.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Университатя Клуж-Напока
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Комментарии 4
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Gargantua81
это паренек из той великолепной молодежки Шахтера, где лидером был Коваленко. Они дошли до финала юношеской ЛЕ и там проиграли Челси, лидером которго был Соланке.
а Миранян сбежал из Шахтера с началом войны, как и Зинченко, Билоног, Вачиберадзе.
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avk2307
Вернуть надо и по пути Петряка , Шведа, Кащука, Вьюника.
Хотя он сыграл то всего 5 игр за кротов и не помнит уже.
Но если следующий тренер румын - то может пригодиться
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