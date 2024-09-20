Экс-форвард Шахтера, сенсационно выстреливший в Армении, переехал в Румынию

Нынешний лидер элитарного дивизиона чемпионата Румынии «Университатя» из Клуж-Напоки объявила о подписании воспитанника «Шахтера» Артура Мираняна.

28-летний форвард перешел в румынский клуб на правах свободного агента. О сроках трудового соглашения футболиста информация не разглашается.

Миранян в прошлом сезоне выступал за армянский «Ноа», где продемонстрировал сенсационную результативность – забил 23 мяча в 36 поединках и стал лучшим бомбардиром армянской Премьер-лиги.

Карьеру в футболе Миранян начинал в академии «Шахтера». Летом 2014 года футболист покинул Украину, перебравшись в северомакедонский «Вардар», а после – в Армению.

У Мираняна есть гражданства Украины и Армении. Он выступал за юношеские сборные Украины, а впоследствии – за молодежную и национальную сборную Армении.