Экс-форвард Шахтера, сенсационно выстреливший в Армении, переехал в Румынию
Артур Миранян будет выступать за «Университатю» из Клуж-Напоки
Нынешний лидер элитарного дивизиона чемпионата Румынии «Университатя» из Клуж-Напоки объявила о подписании воспитанника «Шахтера» Артура Мираняна.
28-летний форвард перешел в румынский клуб на правах свободного агента. О сроках трудового соглашения футболиста информация не разглашается.
Миранян в прошлом сезоне выступал за армянский «Ноа», где продемонстрировал сенсационную результативность – забил 23 мяча в 36 поединках и стал лучшим бомбардиром армянской Премьер-лиги.
Карьеру в футболе Миранян начинал в академии «Шахтера». Летом 2014 года футболист покинул Украину, перебравшись в северомакедонский «Вардар», а после – в Армению.
У Мираняна есть гражданства Украины и Армении. Он выступал за юношеские сборные Украины, а впоследствии – за молодежную и национальную сборную Армении.
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а Миранян сбежал из Шахтера с началом войны, как и Зинченко, Билоног, Вачиберадзе.
Хотя он сыграл то всего 5 игр за кротов и не помнит уже.
Но если следующий тренер румын - то может пригодиться