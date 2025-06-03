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03 июня 2025, 12:59 | Обновлено 03 июня 2025, 13:01
445
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Польши будет выступать в чемпионате Катара

Кшиштоф Пентек перешел из турецкого «Истанбула» в «Аль-Духаиль»

03 июня 2025, 12:59 | Обновлено 03 июня 2025, 13:01
445
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Польши будет выступать в чемпионате Катара
ФК Аль-Духаиль. Кшиштоф Пентек

29-летний центральный нападающий Кшиштоф Пёнтек официально перешёл из турецкого «Истанбула» в клуб «Аль-Духаиль» из чемпионата Катара.

В новой команде футболист будет выступать под 9-м номером. Информация о контракте игрока отсутствует.

Статистический портал Transfermarkt сообщает, что трансфер Пёнтека обошёлся клубу «Аль-Духаиль» в 10 миллионов евро.

За турецкий клуб Кшиштоф выступал на протяжении двух сезонов, сыграв за «Истанбул» 84 матча (48 голов и отдал шесть результативных передач).

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Кшиштоф Пентек Аль-Духаиль чемпионат Катара по футболу Истанбул Башакшехир трансферы чемпионат Турции по футболу
Андрей Витренко Источник
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