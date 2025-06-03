ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Польши будет выступать в чемпионате Катара

29-летний центральный нападающий Кшиштоф Пёнтек официально перешёл из турецкого «Истанбула» в клуб «Аль-Духаиль» из чемпионата Катара.

В новой команде футболист будет выступать под 9-м номером. Информация о контракте игрока отсутствует.

Статистический портал Transfermarkt сообщает, что трансфер Пёнтека обошёлся клубу «Аль-Духаиль» в 10 миллионов евро.

За турецкий клуб Кшиштоф выступал на протяжении двух сезонов, сыграв за «Истанбул» 84 матча (48 голов и отдал шесть результативных передач).