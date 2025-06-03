ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Польши будет выступать в чемпионате Катара
Кшиштоф Пентек перешел из турецкого «Истанбула» в «Аль-Духаиль»
29-летний центральный нападающий Кшиштоф Пёнтек официально перешёл из турецкого «Истанбула» в клуб «Аль-Духаиль» из чемпионата Катара.
В новой команде футболист будет выступать под 9-м номером. Информация о контракте игрока отсутствует.
Статистический портал Transfermarkt сообщает, что трансфер Пёнтека обошёлся клубу «Аль-Духаиль» в 10 миллионов евро.
За турецкий клуб Кшиштоф выступал на протяжении двух сезонов, сыграв за «Истанбул» 84 матча (48 голов и отдал шесть результативных передач).
✍️ الدحيل يدعم صفوفه بالمهاجم البولندي بياتيك#الدحيل | #قطر— Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) June 2, 2025
Witamy, @pjona9official 👋 ❤️ #AlDuhail | #Qatar pic.twitter.com/uTGTmx1Nxs— Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) June 2, 2025
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