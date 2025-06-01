ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и лидер сборной Марокко покинул катарский клуб
Хаким Зиеш провел всего шесть месяцев в команде «Аль-Духаиль»
32-летний марокканский футболист Хаким Зиеш официально попрощался с клубом «Аль-Духаиль», выступающим в чемпионате Катара.
Действующий договор нападающего был рассчитан до лета 2027 года, однако Хаким решил расторгнуть контракт после шести месяцев пребывания в команде.
«Руководство спортивного клуба «Аль-Духаиль» искренне благодарит марокканскую звезду Хакима Зиеша за его усилия и преданность во время пребывания в команде, желая ему дальнейших успехов в будущей карьере», - написала пресс-служба клуба.
На счету Зиеша 13 матчей в составе «Аль-Духаиль», в которых марокканец оформил один ассист и один гол.
Хаким запомнился фанатам благодаря своим выступлениям за «Аякс» и «Челси». Именно с лондонской командой Зиеш выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2020/21.
الدحيل يشكر اللاعب حكيم زياش— Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) May 31, 2025
تتقدم إدارة نادي الدحيل الرياضي بجزيل الشكر والتقدير للنجم المغربي حكيم زياش على جهوده وتفانيه خلال الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.#الدحيل | #قطر pic.twitter.com/SUuwDiqgAU
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