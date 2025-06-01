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01 июня 2025, 10:31 | Обновлено 01 июня 2025, 10:33
317
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и лидер сборной Марокко покинул катарский клуб

Хаким Зиеш провел всего шесть месяцев в команде «Аль-Духаиль»

01 июня 2025, 10:31 | Обновлено 01 июня 2025, 10:33
317
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и лидер сборной Марокко покинул катарский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

32-летний марокканский футболист Хаким Зиеш официально попрощался с клубом «Аль-Духаиль», выступающим в чемпионате Катара.

Действующий договор нападающего был рассчитан до лета 2027 года, однако Хаким решил расторгнуть контракт после шести месяцев пребывания в команде.

«Руководство спортивного клуба «Аль-Духаиль» искренне благодарит марокканскую звезду Хакима Зиеша за его усилия и преданность во время пребывания в команде, желая ему дальнейших успехов в будущей карьере», - написала пресс-служба клуба.

На счету Зиеша 13 матчей в составе «Аль-Духаиль», в которых марокканец оформил один ассист и один гол.

Хаким запомнился фанатам благодаря своим выступлениям за «Аякс» и «Челси». Именно с лондонской командой Зиеш выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2020/21.

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Хаким Зиеш Аль-Духаиль чемпионат Катара по футболу расторжение контракта
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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