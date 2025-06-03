Второй год подряд сразу два игрока стали лучшими бомбардирами ЛЧ

Завершился очередной сезон Лиги чемпионов, в котором победу одержал французский ПСЖ.

Лучшими бомбардирами турнира стали Рафинья из Барселоны и Серу Гирасси из Боруссии, в активе которых по 13 забитых мячей.

Это уже не первый случай, когда в одном сезоне Лиги чемпионов несколько игроков разделили первое место в списке бомбардиров.

1998/99: Андрей Шевченко (Динамо Киев) и Двайт Йорк (Манчестер Юнайтед) – 8

1999/00: Марио Жардел (Порту), Ривалдо (Барселона) и Рауль (Реал) – 10

2014/15: Криштиану Роналду (Реал), Неймар и Лионель Месси (оба - Барселона) - 10

2023/24: Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 8

2024/25: Рафинья (Барселона) и Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд) – 13

Рекорд по количеству забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов принадлежит Криштиану Роналду – 17 (2013/14).