Лига чемпионов03 июня 2025, 12:29 | Обновлено 03 июня 2025, 13:21
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Второй год подряд сразу два игрока стали лучшими бомбардирами ЛЧ
В сезоне 2024/25 двое игроков разделили звание лучшего бомбардира
03 июня 2025, 12:29 | Обновлено 03 июня 2025, 13:21
481
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Завершился очередной сезон Лиги чемпионов, в котором победу одержал французский ПСЖ.
Лучшими бомбардирами турнира стали Рафинья из Барселоны и Серу Гирасси из Боруссии, в активе которых по 13 забитых мячей.
Это уже не первый случай, когда в одном сезоне Лиги чемпионов несколько игроков разделили первое место в списке бомбардиров.
- 1998/99: Андрей Шевченко (Динамо Киев) и Двайт Йорк (Манчестер Юнайтед) – 8
- 1999/00: Марио Жардел (Порту), Ривалдо (Барселона) и Рауль (Реал) – 10
- 2014/15: Криштиану Роналду (Реал), Неймар и Лионель Месси (оба - Барселона) - 10
- 2023/24: Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 8
- 2024/25: Рафинья (Барселона) и Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд) – 13
Рекорд по количеству забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов принадлежит Криштиану Роналду – 17 (2013/14).
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