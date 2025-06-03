Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй год подряд сразу два игрока стали лучшими бомбардирами ЛЧ
Лига чемпионов
03 июня 2025, 12:29 | Обновлено 03 июня 2025, 13:21
481
0

Второй год подряд сразу два игрока стали лучшими бомбардирами ЛЧ

В сезоне 2024/25 двое игроков разделили звание лучшего бомбардира

03 июня 2025, 12:29 | Обновлено 03 июня 2025, 13:21
481
0
Второй год подряд сразу два игрока стали лучшими бомбардирами ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Завершился очередной сезон Лиги чемпионов, в котором победу одержал французский ПСЖ.

Лучшими бомбардирами турнира стали Рафинья из Барселоны и Серу Гирасси из Боруссии, в активе которых по 13 забитых мячей.

Это уже не первый случай, когда в одном сезоне Лиги чемпионов несколько игроков разделили первое место в списке бомбардиров.

  • 1998/99: Андрей Шевченко (Динамо Киев) и Двайт Йорк (Манчестер Юнайтед) – 8
  • 1999/00: Марио Жардел (Порту), Ривалдо (Барселона) и Рауль (Реал) – 10
  • 2014/15: Криштиану Роналду (Реал), Неймар и Лионель Месси (оба - Барселона) - 10
  • 2023/24: Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 8
  • 2024/25: Рафинья (Барселона) и Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд) – 13

Рекорд по количеству забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов принадлежит Криштиану Роналду – 17 (2013/14).

По теме:
Ямаль дал совет игрокам Барселоны, вспомнив матч Реала в ЛЧ
«Интересно смотреть». Блохин выделил два клуба, игра которых ему нравится
Пока Руис праздновал победу в ЛЧ, в Париже грабили его дом
статистика бомбардиры Лига чемпионов Рафинья Диас Барселона Серу Гирасси Боруссия Дортмунд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир
Футбол | 03 июня 2025, 13:31 0
Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир
Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир

Наставник «Полесья» поделился мнением о трансферной политике своего бывшего клуба

Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 02 июня 2025, 20:54 10
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины

Владимир Шепелев может стать игроком «Полесья»

Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Футбол | 02.06.2025, 17:29
Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
На фоне скандала. Отец Степанова выбрал сборную для форварда
Футбол | 03.06.2025, 12:03
На фоне скандала. Отец Степанова выбрал сборную для форварда
На фоне скандала. Отец Степанова выбрал сборную для форварда
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Футбол | 03.06.2025, 07:40
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
02.06.2025, 09:03 9
Бокс
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2025. Где и когда состоится матч?
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2025. Где и когда состоится матч?
01.06.2025, 12:41 4
Футбол
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
02.06.2025, 06:22 3
Бокс
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
01.06.2025, 17:31 11
Теннис
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 18
Бокс
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
02.06.2025, 07:48 5
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
02.06.2025, 05:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем