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Лига чемпионов
03 июня 2025, 02:23 | Обновлено 03 июня 2025, 02:43
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ВИДЕО. Определен лучший гол сезона Лиги чемпионов 2024/25

Самым лучшим признан гол Ламина Ямаля за Барселону в ворота Интера

03 июня 2025, 02:23 | Обновлено 03 июня 2025, 02:43
110
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ВИДЕО. Определен лучший гол сезона Лиги чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В УЕФА определили авторов самых красивых голов Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Наивысшую оценку от технической группы наблюдателей получил 17-летний вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль.

Его гол в ворота Интера в первом полуфинале стал важным моментом в матче: проигрывая 0:2, каталонцы начали камбэк именно благодаря сольному проходу Ямаля, который завершился элегантным ударом с левой. Встреча завершилась вничью 3:3, а момент юного вингера получил признание как лучший гол всего розыгрыша.

В топ-5 лучших голов Лиги чемпионов 2024/25 по версии УЕФА также вошли голы Лаутаро Мартинеса (Интер), Деклана Райса (Арсенал), Килиана Мбаппе (Реал) и Винисиуса Жуниора (Реал).

Лучшие голы сезона Лиги чемпионов УЕФА 2024/25

  • 1. Ламин Ямаль, Барселона – Интер – 3:3 (полуфинал, первый матч, 30.04.2025)
  • 2. Лаутаро Мартинес, Бавария – Интер – 1:2 (четвертьфинал, первый матч, 08.04.2025)
  • 3. Деклан Райс, Арсенал – Реал – 3:0 (четвертьфинал, первый матч, 08.04.2025)
  • 4. Килиан Мбаппе, Реал – Манчестер Сити – 3:1 (плей-офф, ответный матч, 19.02.2025)
  • 5. Винисиус Жуниор, Реал – Боруссия Дортмунд – 5:2 (3-й тур, 22.10.2024)
  • 6. Маркус Тюрам, Барселона – Интер – 3:3 (полуфинал, первый матч, 30.04.2025)
  • 7. Зено Дебаст, Спортинг – Лилль – 2:0 (1-й тур, 17.09.2024)
  • 8. Эрлинг Холанд, Манчестер Сити – Спарта Прага – 5:0 (3-й тур, 23.10.2024)
  • 9. Ламин Ямаль, Барселона – Бенфика – 3:1 (1/8 финала, ответный матч, 11.03.2025)
  • 10. Хулиан Альварес, Реал – Атлетико – 2:1 (1/8 финала, первый матч, 04.03.2025)

ВИДЕО. Определен лучший гол сезона Лиги чемпионов 2024/25

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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