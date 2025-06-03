В УЕФА определили авторов самых красивых голов Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Наивысшую оценку от технической группы наблюдателей получил 17-летний вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль.

Его гол в ворота Интера в первом полуфинале стал важным моментом в матче: проигрывая 0:2, каталонцы начали камбэк именно благодаря сольному проходу Ямаля, который завершился элегантным ударом с левой. Встреча завершилась вничью 3:3, а момент юного вингера получил признание как лучший гол всего розыгрыша.

В топ-5 лучших голов Лиги чемпионов 2024/25 по версии УЕФА также вошли голы Лаутаро Мартинеса (Интер), Деклана Райса (Арсенал), Килиана Мбаппе (Реал) и Винисиуса Жуниора (Реал).

Лучшие голы сезона Лиги чемпионов УЕФА 2024/25

1. Ламин Ямаль, Барселона – Интер – 3:3 (полуфинал, первый матч, 30.04.2025)

2. Лаутаро Мартинес, Бавария – Интер – 1:2 (четвертьфинал, первый матч, 08.04.2025)

3. Деклан Райс, Арсенал – Реал – 3:0 (четвертьфинал, первый матч, 08.04.2025)

4. Килиан Мбаппе, Реал – Манчестер Сити – 3:1 (плей-офф, ответный матч, 19.02.2025)

5. Винисиус Жуниор, Реал – Боруссия Дортмунд – 5:2 (3-й тур, 22.10.2024)

6. Маркус Тюрам, Барселона – Интер – 3:3 (полуфинал, первый матч, 30.04.2025)

7. Зено Дебаст, Спортинг – Лилль – 2:0 (1-й тур, 17.09.2024)

8. Эрлинг Холанд, Манчестер Сити – Спарта Прага – 5:0 (3-й тур, 23.10.2024)

9. Ламин Ямаль, Барселона – Бенфика – 3:1 (1/8 финала, ответный матч, 11.03.2025)

10. Хулиан Альварес, Реал – Атлетико – 2:1 (1/8 финала, первый матч, 04.03.2025)

ВИДЕО. Определен лучший гол сезона Лиги чемпионов 2024/25