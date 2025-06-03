Решения пока нет. Конте обдумывает, нужен ли ему в Наполи Судаков

Итальянский «Наполи» еще не решил, будет ли покупать этим летом у «Шахтера» полузащитника Георгия Судакова.

В настоящий момент чемпион Италии рассматривает сразу трех кандидатов на усиление средней линии: Давиде Фраттези из «Интера», Кеннета Тейлора из «Аякса» и Георгия Судакова из «Шахтера».

Каждый из этих футболистов обладает своими сильными и слабыми сторонами, вследствие чего главному тренеру «Наполи» Антонио Конте еще лишь предстоит сделать выбор, за кем из хавбеков его клуб будет охотиться в первую очередь.

Ранее сообщалась сумма, за которую «Шахтер» готов будет продать Судакова.