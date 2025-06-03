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  4. Решения пока нет. Конте обдумывает, нужен ли ему в Наполи Судаков
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 12:10 |
123
0

Решения пока нет. Конте обдумывает, нужен ли ему в Наполи Судаков

На радарах у чемпиона Италии сразу три футболиста, способных сыграть в центре поля

03 июня 2025, 12:10 |
123
0
Решения пока нет. Конте обдумывает, нужен ли ему в Наполи Судаков
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» еще не решил, будет ли покупать этим летом у «Шахтера» полузащитника Георгия Судакова.

В настоящий момент чемпион Италии рассматривает сразу трех кандидатов на усиление средней линии: Давиде Фраттези из «Интера», Кеннета Тейлора из «Аякса» и Георгия Судакова из «Шахтера».

Каждый из этих футболистов обладает своими сильными и слабыми сторонами, вследствие чего главному тренеру «Наполи» Антонио Конте еще лишь предстоит сделать выбор, за кем из хавбеков его клуб будет охотиться в первую очередь.

Ранее сообщалась сумма, за которую «Шахтер» готов будет продать Судакова.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Давиде Фраттези Кеннет Тейлор трансферы Серии A трансферы УПЛ Аякс Интер Милан трансферы Антонио Конте
Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli24
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