Решения пока нет. Конте обдумывает, нужен ли ему в Наполи Судаков
На радарах у чемпиона Италии сразу три футболиста, способных сыграть в центре поля
Итальянский «Наполи» еще не решил, будет ли покупать этим летом у «Шахтера» полузащитника Георгия Судакова.
В настоящий момент чемпион Италии рассматривает сразу трех кандидатов на усиление средней линии: Давиде Фраттези из «Интера», Кеннета Тейлора из «Аякса» и Георгия Судакова из «Шахтера».
Каждый из этих футболистов обладает своими сильными и слабыми сторонами, вследствие чего главному тренеру «Наполи» Антонио Конте еще лишь предстоит сделать выбор, за кем из хавбеков его клуб будет охотиться в первую очередь.
Ранее сообщалась сумма, за которую «Шахтер» готов будет продать Судакова.
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