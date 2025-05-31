Неожиданно. Фабрицио Романо назвал сумму, требуемую Шахтером за Судакова
Авторитетный инсайдер поделился информацией об украинском хавбеке
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо назвал сумму, которую донецкий «Шахтер» хочет получить за трансфер своего полузащитника Георгия Судакова.
Как сообщает Glorioso1904, инсайдер проинформировал, что «горняки» готовы отпустить 22-летнего хавбека в другой клуб за 35 млн евро, что меньше 50 млн евро, о которых говорилось ранее.
В текущем сезоне Судаков сыграл 37 матчей в составе «Шахтера», в которых отметился 15 голами и 6 ассистами. Контракт полузащитника с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года.
Сообщалось, что на трансфер Судакова претендуют семь клубов.
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