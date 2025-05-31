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  4. Неожиданно. Фабрицио Романо назвал сумму, требуемую Шахтером за Судакова
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 00:07 |
1222
3

Неожиданно. Фабрицио Романо назвал сумму, требуемую Шахтером за Судакова

Авторитетный инсайдер поделился информацией об украинском хавбеке

31 мая 2025, 00:07 |
1222
3
Неожиданно. Фабрицио Романо назвал сумму, требуемую Шахтером за Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо назвал сумму, которую донецкий «Шахтер» хочет получить за трансфер своего полузащитника Георгия Судакова.

Как сообщает Glorioso1904, инсайдер проинформировал, что «горняки» готовы отпустить 22-летнего хавбека в другой клуб за 35 млн евро, что меньше 50 млн евро, о которых говорилось ранее.

В текущем сезоне Судаков сыграл 37 матчей в составе «Шахтера», в которых отметился 15 голами и 6 ассистами. Контракт полузащитника с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года.

Сообщалось, что на трансфер Судакова претендуют семь клубов.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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sergio_terry
Вибачаюсь, але кому це гівно потрібне?
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Harun Bakircioğlu
Уже не знают, что и придумать, чтоб напарить Наполи. Только там Аурелио, он сам кого хочешь напарит.
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