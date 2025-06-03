«Дайте ему сильную команду». Реакция фанов на смену тренера в Лацио
Маурицио Сарри пришел на смену Марко Барони
В римском «Лацио» сменился главный тренер. Клуб прекратил сотрудничество с Марко Барони. Работать с командой будет 66-летний итальянский специалист Маурицио Сарри.
Барони проработал в «Лацио» один сезон. Команда заняла в Серии А седьмое место и осталась без еврокубков.
Маурицио Сарри уже работал с «Лацио» в течение трех сезонов и покинул клуб летом 2024 года. Также Сарри выигрывал чемпионат Италии с «Ювентусом» и Лигу Европы с «Челси».
Болельщики «Лацио» тепло попрощались в Барони в соцсетях.
Cianga-Bashiru: Вы совершили ошибки, к сожалению, решающие в конце сезона, но вы также сделали много прекрасных вещей. Все равно спасибо, мистер.
Bonner: В конце концов, я могу только поблагодарить вас. Вы вложили в это все, что могли.
InsiderLazio Hater: Спасибо, мистер. К сожалению, эту игру Лацио-Бодо невозможно простить. Удачи в вашей карьере, мне очень жаль, что вы изменили своим принципам в определенный момент сезона, желаю вам всего наилучшего.
Il comandante è tornato: Он, может, и не самый подготовленный тренер в мире, он заплатил за свою неопытность, делая мелкие и серьезные ошибки, но он все равно наименее ответственный. С ним обращаются как с грязью в клубе, у которого закончились боеприпасы, в любом случае спасибо за все, мистер.
spunta_88: Это была не его вина, а вина тех, кто выбрал его на слишком высокий для него уровень. Надеюсь, он найдет команду, которая соответствует его способностям, где он сможет проявить себя наилучшим образом.
Приход Сарри болельщики восприняли с энтузиазмом.
LeastSquares: «Лациали» позаботятся о «Лацио». Добро пожаловать обратно, мистер Сарри!
Daniele Lombardi: Давайте начнем снова с того места, где остановились.
Roberta Morganti: Добро пожаловать, командир, желаю вам работать так, как вы хотите и умеете. Всегда Forza Lazio!
Filippø: Дайте ему сильную команду и уходите, сделайте что-нибудь в стиле «Лацио»! Продайте и уходите!
Gianfranco che fu Geggè: Ладно, а теперь, если он попросит вас ходить вниз головой, сделайте это. Выполните каждое его желание.
𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐵𝑎𝑟𝑜𝑛𝑖— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2025
I migliori auguri per il tuo futuro!
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Welcome back, 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐫𝐫𝐢 🚬— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2025
Qui il comunicato ufficiale ⤵️https://t.co/G7KCuJ9WZb#AvantiLazio pic.twitter.com/X91qE7XsOF
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