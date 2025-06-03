«Дайте ему сильную команду». Реакция фанов на смену тренера в Лацио

В римском «Лацио» сменился главный тренер. Клуб прекратил сотрудничество с Марко Барони. Работать с командой будет 66-летний итальянский специалист Маурицио Сарри.

Барони проработал в «Лацио» один сезон. Команда заняла в Серии А седьмое место и осталась без еврокубков.

Маурицио Сарри уже работал с «Лацио» в течение трех сезонов и покинул клуб летом 2024 года. Также Сарри выигрывал чемпионат Италии с «Ювентусом» и Лигу Европы с «Челси».

Болельщики «Лацио» тепло попрощались в Барони в соцсетях.

Cianga-Bashiru: Вы совершили ошибки, к сожалению, решающие в конце сезона, но вы также сделали много прекрасных вещей. Все равно спасибо, мистер.

Bonner: В конце концов, я могу только поблагодарить вас. Вы вложили в это все, что могли.

InsiderLazio Hater: Спасибо, мистер. К сожалению, эту игру Лацио-Бодо невозможно простить. Удачи в вашей карьере, мне очень жаль, что вы изменили своим принципам в определенный момент сезона, желаю вам всего наилучшего.

Il comandante è tornato: Он, может, и не самый подготовленный тренер в мире, он заплатил за свою неопытность, делая мелкие и серьезные ошибки, но он все равно наименее ответственный. С ним обращаются как с грязью в клубе, у которого закончились боеприпасы, в любом случае спасибо за все, мистер.

spunta_88: Это была не его вина, а вина тех, кто выбрал его на слишком высокий для него уровень. Надеюсь, он найдет команду, которая соответствует его способностям, где он сможет проявить себя наилучшим образом.

Приход Сарри болельщики восприняли с энтузиазмом.

LeastSquares: «Лациали» позаботятся о «Лацио». Добро пожаловать обратно, мистер Сарри!

Daniele Lombardi: Давайте начнем снова с того места, где остановились.

Roberta Morganti: Добро пожаловать, командир, желаю вам работать так, как вы хотите и умеете. Всегда Forza Lazio!

Filippø: Дайте ему сильную команду и уходите, сделайте что-нибудь в стиле «Лацио»! Продайте и уходите!

Gianfranco che fu Geggè: Ладно, а теперь, если он попросит вас ходить вниз головой, сделайте это. Выполните каждое его желание.