«Маркевич – заслуженный тренер». Федецкий – о конфликте в Карпатах

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о работе именитого тренера Мирона Маркевича во львовских «Карпатах»:

– Расскажите подробнее, как вы отнеслись к тому, что «Карпаты» назначили Мирона Маркевича главным тренером?

– Если брать глобально, то приглашение Маркевича в «Карпаты» – отличный ход как практически, так и с точки зрения маркетинга.

Мирон Богданович – заслуженный тренер Украины, работал в «Металлисте», первая бронза «Карпат» при нем. Без финансов с «Днепром» – финал Лиги Европы. Это – топ. Правильное направление, двигайтесь дальше, развивайте академию и основную команду вместе с Маркевичем. Отношение к Мирону Богдановичу во Львове замечательное. Далее инвесторам «Карпат» какая-то пулька стрельнула в голову, и все в моменте изменилось.

– У Маркевича были конфликты с руководством «Карпат».

– Те конфликты с Дыминским – это другая история. Однако когда Маркевич вернулся в «Карпаты», то это был мощный менеджерский ход. И клуб должен был бы с этим считаться. Потому что он не случайный человек в футболе. Это – человек, который посвятил ему всю жизнь. С его опытом к нему стоило прислушаться. В клубе решили иначе. Мол, живем в XXI веке, в эпоху технологий. Посмотрим, как будет, – сказал Федецкий.

Мирон Маркевич возглавлял «Карпаты» с 2023 по 2024 год, после чего ушел из клуба, а львовский коллектив возглавил Владислав Лупашко. В нынешнем сезоне «Карпаты» набрали 46 баллов и разместились на шестой позиции в турнирной таблице.