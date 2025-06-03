Невероятный гол Эвертону. Бывший футболист Динамо решил завершить карьеру

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Португалии Виторину Антунеш принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 38 лет. Защитник проводит четвертый сезон в составе португальского клуба «Пасуш де Ферейра», но в июне 2025 году у него заканчивается контракт, который он не намерен продлевать.

«Вероятно, это конец цикла. Это будет финал моей карьеры игрока. Всему приходит конец, но я уверен, что начнется новое направление, и я сделаю все возможное, чтобы соответствовать этому новому направлению.

Это был очень сложный год, трудный для всех, но я думаю, что группа футболистов осталась верной и сплоченной. Они боролись с невзгодами и многими препятствиями. Мы не всегда были такими конкурентоспособными, как хотели, но самое главное, что в решающий момент раздевалка объединилась», – сказал Антунеш.

С 2014 по 2017 год футболист выступал в составе киевского «Динамо», где запомнился невероятным голов в ворота английского «Эвертона» в матче Лиги Европы. После того, как Антунеш покинул Украину, он присоединился к испанскому «Хетафе», позже играл за «Спортинг» и в конце перебрался в «Пасуш де Ферейра».