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Португалия
03 июня 2025, 11:19 | Обновлено 03 июня 2025, 11:26
1161
3

Невероятный гол Эвертону. Бывший футболист Динамо решил завершить карьеру

Виторину Антунеш последние четыре сезона играл за португальский «Пасуш де Ферейра»

03 июня 2025, 11:19 | Обновлено 03 июня 2025, 11:26
1161
3
Невероятный гол Эвертону. Бывший футболист Динамо решил завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Виторину Антунеш

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Португалии Виторину Антунеш принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 38 лет. Защитник проводит четвертый сезон в составе португальского клуба «Пасуш де Ферейра», но в июне 2025 году у него заканчивается контракт, который он не намерен продлевать.

«Вероятно, это конец цикла. Это будет финал моей карьеры игрока. Всему приходит конец, но я уверен, что начнется новое направление, и я сделаю все возможное, чтобы соответствовать этому новому направлению.

Это был очень сложный год, трудный для всех, но я думаю, что группа футболистов осталась верной и сплоченной. Они боролись с невзгодами и многими препятствиями. Мы не всегда были такими конкурентоспособными, как хотели, но самое главное, что в решающий момент раздевалка объединилась», – сказал Антунеш.

С 2014 по 2017 год футболист выступал в составе киевского «Динамо», где запомнился невероятным голов в ворота английского «Эвертона» в матче Лиги Европы. После того, как Антунеш покинул Украину, он присоединился к испанскому «Хетафе», позже играл за «Спортинг» и в конце перебрался в «Пасуш де Ферейра».

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чемпионат Португалии по футболу Пасуш де Феррейра Динамо Киев Виторину Антунеш завершение карьеры
Николай Титюк Источник
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Комментарии 3
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Gargantua81
все равно не оправдал потраченные деньги.
из тех больших дорогих покупок превзошел ожидания только Ленс. И то он раскрылся уже у Реброва.
все остальные мимо. Раффаель, Мехмеди, Мбокани, Драгович, Антунеш, Тремулинас, Велозу, Кранчар. Деньги на ветер.
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0
Boodya
38 років йому, якщо комусь цікаво, щоб не шукали
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-1
kadaad .
Даже не вспомню его выступления за Динамо.
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-2
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