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Лига Европы
20 марта 2024, 02:19 | Обновлено 20 марта 2024, 02:27
36
0

ВИДЕО. Девять лет назад Динамо разгромило Эвертон в Лиге Европы

Португальский защитник Виторину Антунеш забил супергол дальним ударом

20 марта 2024, 02:19 | Обновлено 20 марта 2024, 02:27
36
0
ВИДЕО. Девять лет назад Динамо разгромило Эвертон в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Антунеш и Лукаку

Девять лет назад киевское Динамо разгромило английский Эвертон в 1/8 финала Лиги Европы (5:2).

Португальский защитник Виторину Антунеш забил супергол дальним ударом в девятку ворот ирисок.

Пять мячей побывало в воротах «Эвертона» на заполненном «Олимпийском».

Лига Европы 2014/15

1/8 финала. Ответный матч, 19 марта 2015 года

Киев. НСК Олимпийский. 67553 зрителей

Динамо Киев (Украина) – Эвертон (Англия) – 5:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Мигел Велозу, 37, Гусев, 56, Антунеш, 76 – Лукаку, 29, Ягелка, 82

Видеообзор матча

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Лига Европы в этот день Динамо Киев Эвертон Виторину Антунеш Ромелу Лукаку видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Лукаш Теодорчик Мигел Велозу Олег Гусев Фил Ягелка
Источник Sport.ua
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