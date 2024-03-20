ВИДЕО. Девять лет назад Динамо разгромило Эвертон в Лиге Европы
Португальский защитник Виторину Антунеш забил супергол дальним ударом
Девять лет назад киевское Динамо разгромило английский Эвертон в 1/8 финала Лиги Европы (5:2).
Португальский защитник Виторину Антунеш забил супергол дальним ударом в девятку ворот ирисок.
Пять мячей побывало в воротах «Эвертона» на заполненном «Олимпийском».
Лига Европы 2014/15
1/8 финала. Ответный матч, 19 марта 2015 года
Киев. НСК Олимпийский. 67553 зрителей
Динамо Киев (Украина) – Эвертон (Англия) – 5:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Мигел Велозу, 37, Гусев, 56, Антунеш, 76 – Лукаку, 29, Ягелка, 82
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет, причины смерти пока что неизвестны
Уже в ближайшее время звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернется в состав команды