Руслан Ротань рассказал, какой бюджет был в Александрии

Руководство житомирского «Полесья» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Работать с командой будет бывший тренер «Александрии», молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Контракт специалиста с «Полесьем» заключен на три сезона.

Руслан Ротань рассказал, какой в «Александрии» был бюджет.

«Бюджет Александрии? Он был между седьмым и девятым местом среди всех команд УПЛ. Он немного вырос в течение сезона, потому что побед было много – за это премиальные. Некоторые игроки имели достаточно высокий уровень заработной платы. Какова сумма бюджета «Александрии» в серебряном сезоне? Где-то между 6-8 миллионами долларов», – сказал Ротань.