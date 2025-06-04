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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 20:19 |
154
0

Руслан Ротань рассказал, какой бюджет был в Александрии

Недавно тренер возглавил «Полесье»

04 июня 2025, 20:19 |
154
0
Руслан Ротань рассказал, какой бюджет был в Александрии
ФК Александрия. Руслан Ротань

Руководство житомирского «Полесья» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Работать с командой будет бывший тренер «Александрии», молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Контракт специалиста с «Полесьем» заключен на три сезона.

Руслан Ротань рассказал, какой в «Александрии» был бюджет.

«Бюджет Александрии? Он был между седьмым и девятым местом среди всех команд УПЛ. Он немного вырос в течение сезона, потому что побед было много – за это премиальные. Некоторые игроки имели достаточно высокий уровень заработной платы. Какова сумма бюджета «Александрии» в серебряном сезоне? Где-то между 6-8 миллионами долларов», – сказал Ротань.

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Александрия Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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