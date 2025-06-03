Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль дал совет игрокам Барселоны, вспомнив матч Реала в ЛЧ
Испания
03 июня 2025, 09:26 | Обновлено 03 июня 2025, 09:27
635
0

Ямаль дал совет игрокам Барселоны, вспомнив матч Реала в ЛЧ

Ламин считает, что его одноклубники должны верить в себя

03 июня 2025, 09:26 | Обновлено 03 июня 2025, 09:27
635
0
Ямаль дал совет игрокам Барселоны, вспомнив матч Реала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Лидер каталонской Барселоны Ламин Ямаль дал совет игрокам «сине-гранатовых», вспомнив матчи плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы прогрессируем, но должны верить, что мы самые лучшие.

Когда Реал проиграл Арсеналу в Лиге чемпионов, все думали, что они могут сделать камбек. А когда мы сыграли вничью с Интером, люди начали сомневаться. Именно это нужно изменить», – заявил Ямаль.

Реал не смог обыграть лондонский Арсенал в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. Барселона уступила Интеру в полуфинале, но итальянский гранд не сумел завоевать трофей Лиги чемпионов, опозорившись с ПСЖ (0:5).

По теме:
Легендарный клуб, который не попал в еврокубки, намерен забрать Модрича
«Интересно смотреть». Блохин выделил два клуба, игра которых ему нравится
Пока Руис праздновал победу в ЛЧ, в Париже грабили его дом
Ламин Ямаль Интер Милан Арсенал Лондон Лига чемпионов Реал Мадрид Барселона
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Футбол | 02 июня 2025, 19:57 16
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ

Украинский тренер покинет полтавский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Гризманном. Атлетико подписал контракт с капитаном
Футбол | 03 июня 2025, 09:44 1
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Гризманном. Атлетико подписал контракт с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Гризманном. Атлетико подписал контракт с капитаном

Коке остается в Мадриде

Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Футбол | 02.06.2025, 23:59
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03.06.2025, 09:12
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Федецкий рассказал, в чем разница между Ахметовым и Коломойским
Футбол | 03.06.2025, 06:57
Федецкий рассказал, в чем разница между Ахметовым и Коломойским
Федецкий рассказал, в чем разница между Ахметовым и Коломойским
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
Маркевич рассказал, что ему не понравилось в финале Лиги чемпионов
Маркевич рассказал, что ему не понравилось в финале Лиги чемпионов
01.06.2025, 10:32 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
02.06.2025, 09:03 9
Бокс
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 18
Бокс
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
01.06.2025, 14:35 70
Теннис
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
01.06.2025, 11:30 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем