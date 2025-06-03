Ямаль дал совет игрокам Барселоны, вспомнив матч Реала в ЛЧ
Ламин считает, что его одноклубники должны верить в себя
Лидер каталонской Барселоны Ламин Ямаль дал совет игрокам «сине-гранатовых», вспомнив матчи плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы прогрессируем, но должны верить, что мы самые лучшие.
Когда Реал проиграл Арсеналу в Лиге чемпионов, все думали, что они могут сделать камбек. А когда мы сыграли вничью с Интером, люди начали сомневаться. Именно это нужно изменить», – заявил Ямаль.
Реал не смог обыграть лондонский Арсенал в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. Барселона уступила Интеру в полуфинале, но итальянский гранд не сумел завоевать трофей Лиги чемпионов, опозорившись с ПСЖ (0:5).
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