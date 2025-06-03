Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Интересно смотреть». Блохин выделил два клуба, игра которых ему нравится
Лига чемпионов
03 июня 2025, 07:31 |
473
0

«Интересно смотреть». Блохин выделил два клуба, игра которых ему нравится

Легендарному форварду нравится игра «Барселоны» и «Ливерпуля»

03 июня 2025, 07:31 |
473
0
«Интересно смотреть». Блохин выделил два клуба, игра которых ему нравится
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Легендарный форвард киевского «Динамо» Олег Блохин назвал клуб, игра которого больше всего ему импонирует. Футболист выделил каталонскую Барселону.

– Какой клуб в Европе, по вашему мнению, сегодня демонстрирует интереснейший футбол?

– Мне очень нравится, как сейчас играет Барселона. Люди действительно играют в футбол по принципу «мы забьем столько, сколько захотим, а вы – сколько сможете». Такой футбол очень любопытно смотрит.

Ливерпуль произвел впечатление, особенно в начале сезона. Учитывая их игру, они должны быть, как минимум в полуфинале Лиги чемпионов, – лаконично сказал Блохин.

В нынешнем сезоне трофей Лиги чемпионов завоевали футболисты ПСЖ. Подопечным Луиса Энрике удалось разбить миланский Интер в финале турнира (5:0).

По теме:
Пока Руис праздновал победу в ЛЧ, в Париже грабили его дом
Ветераны взволновались. Барселона готова купить голкипера за солидную сумму
Золотой мяч. Обновлен рейтинг после финала ЛЧ: кто главный претендент?
Олег Блохин Лига чемпионов Барселона Ливерпуль
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Бокс | 02 июня 2025, 08:21 17
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»

Украинец принял участие в интересном опросе

Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2025, 23:37 6
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Итальянский теннисист переиграл Андрея Рублева

Лучшим пенальтистом УПЛ-2024/25 стал Андрей Ярмоленко
Футбол | 03.06.2025, 05:51
Лучшим пенальтистом УПЛ-2024/25 стал Андрей Ярмоленко
Лучшим пенальтистом УПЛ-2024/25 стал Андрей Ярмоленко
Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика
Футбол | 02.06.2025, 12:00
Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика
Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Футбол | 02.06.2025, 19:57
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48 1
Бокс
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
02.06.2025, 06:22 3
Бокс
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
02.06.2025, 07:48 5
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем