«Интересно смотреть». Блохин выделил два клуба, игра которых ему нравится

Легендарный форвард киевского «Динамо» Олег Блохин назвал клуб, игра которого больше всего ему импонирует. Футболист выделил каталонскую Барселону.

– Какой клуб в Европе, по вашему мнению, сегодня демонстрирует интереснейший футбол?

– Мне очень нравится, как сейчас играет Барселона. Люди действительно играют в футбол по принципу «мы забьем столько, сколько захотим, а вы – сколько сможете». Такой футбол очень любопытно смотрит.

Ливерпуль произвел впечатление, особенно в начале сезона. Учитывая их игру, они должны быть, как минимум в полуфинале Лиги чемпионов, – лаконично сказал Блохин.

В нынешнем сезоне трофей Лиги чемпионов завоевали футболисты ПСЖ. Подопечным Луиса Энрике удалось разбить миланский Интер в финале турнира (5:0).