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  4. БЛОХИН: «Скажи своей жене, что из-за этого ты потерял 12 тысяч долларов»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 23:03 |
1661
3

БЛОХИН: «Скажи своей жене, что из-за этого ты потерял 12 тысяч долларов»

Экс-тренер «Динамо» вспомнил, как оштрафовал Евгения Хачериди

02 июня 2025, 23:03 |
1661
3
БЛОХИН: «Скажи своей жене, что из-за этого ты потерял 12 тысяч долларов»
ФК Динамо. Олег Блохин

Бывший тренер «Динамо» Олег Блохин рассказал историю, как однажды оштрафовал Евгения Хачериди.

«Помню, я ввел обязательное правило, чтобы футболисты выходили на поле в щитках. Хачериди щитки не надевал. Получил штраф, кажется, на сумму 12 тысяч долларов. Говорю ему: «Женя, неужели трудно просто надеть щитки?» Молчит. Я ему: «Ты своей жене скажи, что именно из-за этого ты потерял 12 тысяч долларов. Что она тебе на это скажет?», – сказал Блохин.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении.

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Евгений Хачериди Олег Блохин Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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apepa
Продолжение следует. Пишите тоже. Буду рад.
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apepa
Начал писать поэму "Не люблю"
Извини меня суперфан Парамон.
Но я не люблю Блохина за его Комон Боуз Комон.
Не люблю я Милевского в банном халате.
Не люблю я Буяльского в его мерзком подкате. 
Не люблю я Шовковского за его ляп со словенцами.
Не люблю я Биловара за его брак с интервенцами.
Не люблю я Шляпаренко за ее татушки на теле.
Не люблю я Попова за то что бегает еле еле.
Не люблю...
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0
LexХХХ
Якщо це не було упередженим ставленням до Хачеріді, то тоді тут Блохін правий. 
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