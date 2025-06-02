БЛОХИН: «Скажи своей жене, что из-за этого ты потерял 12 тысяч долларов»
Экс-тренер «Динамо» вспомнил, как оштрафовал Евгения Хачериди
Бывший тренер «Динамо» Олег Блохин рассказал историю, как однажды оштрафовал Евгения Хачериди.
«Помню, я ввел обязательное правило, чтобы футболисты выходили на поле в щитках. Хачериди щитки не надевал. Получил штраф, кажется, на сумму 12 тысяч долларов. Говорю ему: «Женя, неужели трудно просто надеть щитки?» Молчит. Я ему: «Ты своей жене скажи, что именно из-за этого ты потерял 12 тысяч долларов. Что она тебе на это скажет?», – сказал Блохин.
Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении.
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