Клубам Серии А интересен возрастной игрок, который стал свободным агентом
Эдин Джеко привлекает внимание команды из Серии А
39-летний боснийский нападающий Эдин Джеко очень близок к возвращению в Серию А.
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Инсайдер не назвал эти клубы, но под своим постом намекнул на «Милан», ведь привязал к посту сообщение о трансферах «россонери».
Вторым клубом, претендующим на Джеко, является «Рома», за которую босниец уже выступал. Этот вариант итальянский клуб рассматривал еще до того, как игрок стал свободным агентом.
Эдин Джеко с 2023 года выступал за турецкий «Фенербахче». 31 мая 2025 года игрок получил статус свободного агента после того, как срок его контракта истек.
За «Рому» Джеко выступал с 2016 по 2021 годы. Всего за «волков» сыграл 199 матчей и забил 85 мячей.
Играл также и в Милане, но за клуб «Интер». Там сыграл 69 матчей и забил 22 мяча.
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