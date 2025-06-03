Юрий Максимов рассматривался как претендент в наставники клуба из топ-5 УПЛ

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов, который покидает полтавский клуб после вылета из УПЛ, мог возглавить криворожский Кривбасс.

Одна из агентских компаний активно продвигала идею назначения Максимова руководству криворожского клуба, который под руководством Юрия Вернидуба занял 5-е место в УПЛ.

Однако на финальном этапе выбора главного тренера Кривбасса осталось всего два кандидата – Имад Ашур и Патрик ван Леувен. Таким образом, вариант с назначением Юрия Максимова не был реализован. По последним сообщениям, Кривбасс должен возглавить Патрик ван Леувен.

Напомним, Максимов покидает Ворсклу после поражения в стыковых матчах за право остаться в УПЛ. Полтавская команда уступила Кудривке по пенальти (2:1, 0:1, пен. 3:4). Что интересно, 56-летний специалист планировал покинуть клуб независимо от результата плей-офф.

Ворскла впервые с 1996 года опустится в Первую лигу и будет играть под руководством нового тренера, если клубу не помешают финансовые проблемы.