Источник: Патрик ван Леувен определился с тренерском штабом в Кривбассе

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который вскоре станет новым главным тренером «Кривбасса», определился со своим штабом. Официальное объявление ожидается уже в ближайшие дни.

Вместе с ван Леувеном в Кривой Рог переедет и вся его команда помощников, с которой он работал в харьковском клубе. В тренерский штаб войдут: Давид Ори, Валерий Блохин, Дмитрий Кабачок и тренер вратарей Деннис Гентенар.

Похоже, процесс назначения тренера немного затянулся из-за юридических формальностей. Предыдущий клуб ван Леувена – «Металлист 1925» – должен урегулировать вопрос выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта тренера и его штаба.

Прошлый сезон «Кривбасс» завершил на 5-й позиции в турнирной таблице УПЛ. Бывший наставник команды Юрий Вернидуб решил не продлевать сотрудничество с клубом после окончания контракта.