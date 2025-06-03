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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 01:59 | Обновлено 03 июня 2025, 02:09
162
0

Источник: Патрик ван Леувен определился с тренерском штабом в Кривбассе

В Кривой Рог переедет вся команда помощников, работавшая в Металлисте 1925

03 июня 2025, 01:59 | Обновлено 03 июня 2025, 02:09
162
0
Источник: Патрик ван Леувен определился с тренерском штабом в Кривбассе
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который вскоре станет новым главным тренером «Кривбасса», определился со своим штабом. Официальное объявление ожидается уже в ближайшие дни.

Вместе с ван Леувеном в Кривой Рог переедет и вся его команда помощников, с которой он работал в харьковском клубе. В тренерский штаб войдут: Давид Ори, Валерий Блохин, Дмитрий Кабачок и тренер вратарей Деннис Гентенар.

Похоже, процесс назначения тренера немного затянулся из-за юридических формальностей. Предыдущий клуб ван Леувена – «Металлист 1925» – должен урегулировать вопрос выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта тренера и его штаба.

Прошлый сезон «Кривбасс» завершил на 5-й позиции в турнирной таблице УПЛ. Бывший наставник команды Юрий Вернидуб решил не продлевать сотрудничество с клубом после окончания контракта.

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Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке Металлист 1925 Валерий Блохин Дмитрий Кабачок Деннис Гентенар
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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