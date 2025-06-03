Источник: опытный легионер покинет ЛНЗ в летнее межсезонье

Черкасский клуб ЛНЗ в летнее межсезонье покинет хавбек Оливье Тилль из Люксембурга, который завершил свой период выступлений в Украине.

Отношения руководства клуба с 28-летним игроком остались нормальными, в клубе не имеет возражений против его ухода, и Тилль уже ищет себе новый клуб.

Вместо этого ЛНЗ подписал контракт с новым игроком – Артуром Рябовым, который уже присоединился к составу.

Также в ближайшее время ожидается официальное представление нового главного тренера команды – Виталия Пономарева.

В текущем сезоне Оливье Тилль провел за ЛНЗ 22 матча УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 1 поединок Кубка.