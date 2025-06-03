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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 03:57 | Обновлено 03 июня 2025, 04:11
67
0

Источник: опытный легионер покинет ЛНЗ в летнее межсезонье

Хавбек Оливье Тилль попрощается с черкасской командой

03 июня 2025, 03:57 | Обновлено 03 июня 2025, 04:11
67
0
Источник: опытный легионер покинет ЛНЗ в летнее межсезонье
ФК ЛНЗ. Оливье Тилль

Черкасский клуб ЛНЗ в летнее межсезонье покинет хавбек Оливье Тилль из Люксембурга, который завершил свой период выступлений в Украине.

Отношения руководства клуба с 28-летним игроком остались нормальными, в клубе не имеет возражений против его ухода, и Тилль уже ищет себе новый клуб.

Вместо этого ЛНЗ подписал контракт с новым игроком – Артуром Рябовым, который уже присоединился к составу.

Также в ближайшее время ожидается официальное представление нового главного тренера команды – Виталия Пономарева.

В текущем сезоне Оливье Тилль провел за ЛНЗ 22 матча УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 1 поединок Кубка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Оливье Тилль трансферы УПЛ трансферы расторжение контракта Виталий Пономарев ТаТоТаке Артур Рябов
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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