Источник: опытный легионер покинет ЛНЗ в летнее межсезонье
Хавбек Оливье Тилль попрощается с черкасской командой
Черкасский клуб ЛНЗ в летнее межсезонье покинет хавбек Оливье Тилль из Люксембурга, который завершил свой период выступлений в Украине.
Отношения руководства клуба с 28-летним игроком остались нормальными, в клубе не имеет возражений против его ухода, и Тилль уже ищет себе новый клуб.
Вместо этого ЛНЗ подписал контракт с новым игроком – Артуром Рябовым, который уже присоединился к составу.
Также в ближайшее время ожидается официальное представление нового главного тренера команды – Виталия Пономарева.
В текущем сезоне Оливье Тилль провел за ЛНЗ 22 матча УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 1 поединок Кубка.
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