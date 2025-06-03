Джокович повторил супердостижение Федерера и Надаля на Grand Slam

2 июня легендарный сербский теннисист Новак Джокович переиграл Кэмерона Норри в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Для Джоковича эта победа стала 100-й на Ролан Гаррос за карьеру. Французский мейджор стал первым для Ноле, на котором ему удалось покорить эту отметку. На Australian Open у него 99 викторий, на Уимблдоне – 97, на US Open – 90.

Джокович стал третьим игроком в истории после Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, кому удалось выиграть 100 поединков на одном слэме. Рекорд принадлежит Рафе – 112 викторий в Париже.

У Федерера 105 побед на Уимблдоне и 102 на Australian Open. И Рафаэль, и Роджер уже завершили карьеры.

Где и кому удалось выиграть более 100 матчей на турнире Grand Slam: