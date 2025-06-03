Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович повторил супердостижение Федерера и Надаля на Grand Slam
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 03:25 |
146
0

Джокович повторил супердостижение Федерера и Надаля на Grand Slam

Новак, одолев Кэмерона Норри, выиграл 100-й матч на Ролан Гаррос за карьеру

03 июня 2025, 03:25 |
146
0
Джокович повторил супердостижение Федерера и Надаля на Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

2 июня легендарный сербский теннисист Новак Джокович переиграл Кэмерона Норри в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Для Джоковича эта победа стала 100-й на Ролан Гаррос за карьеру. Французский мейджор стал первым для Ноле, на котором ему удалось покорить эту отметку. На Australian Open у него 99 викторий, на Уимблдоне – 97, на US Open – 90.

Джокович стал третьим игроком в истории после Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, кому удалось выиграть 100 поединков на одном слэме. Рекорд принадлежит Рафе – 112 викторий в Париже.

У Федерера 105 побед на Уимблдоне и 102 на Australian Open. И Рафаэль, и Роджер уже завершили карьеры.

Где и кому удалось выиграть более 100 матчей на турнире Grand Slam:

  1. Рафаэль Надаль (Ролан Гаррос) – 112
  2. Роджер Федерер (Уимблдон) – 105
  3. Роджер Федерер (Australian Open) – 102
  4. Новак Джокович (Ролан Гаррос) – 100

По теме:
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 3 июня
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Футбол | 02 июня 2025, 19:57 13
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ

Украинский тренер покинет полтавский клуб

Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
Бокс | 02 июня 2025, 04:44 1
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»

Легендарный боксер объяснил, почему Александр дважды перебил Тайсона Фьюри

Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Футбол | 02.06.2025, 07:19
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Бокс | 02.06.2025, 08:21
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2025, 23:37
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
02.06.2025, 07:48 5
Футбол
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
01.06.2025, 00:11 5
Бокс
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 10
Футбол
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
01.06.2025, 09:14 4
Бокс
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем