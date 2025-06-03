Джокович повторил супердостижение Федерера и Надаля на Grand Slam
Новак, одолев Кэмерона Норри, выиграл 100-й матч на Ролан Гаррос за карьеру
2 июня легендарный сербский теннисист Новак Джокович переиграл Кэмерона Норри в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.
Для Джоковича эта победа стала 100-й на Ролан Гаррос за карьеру. Французский мейджор стал первым для Ноле, на котором ему удалось покорить эту отметку. На Australian Open у него 99 викторий, на Уимблдоне – 97, на US Open – 90.
Джокович стал третьим игроком в истории после Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, кому удалось выиграть 100 поединков на одном слэме. Рекорд принадлежит Рафе – 112 викторий в Париже.
У Федерера 105 побед на Уимблдоне и 102 на Australian Open. И Рафаэль, и Роджер уже завершили карьеры.
Где и кому удалось выиграть более 100 матчей на турнире Grand Slam:
- Рафаэль Надаль (Ролан Гаррос) – 112
- Роджер Федерер (Уимблдон) – 105
- Роджер Федерер (Australian Open) – 102
- Новак Джокович (Ролан Гаррос) – 100
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