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Англия
03 июня 2025, 03:20 | Обновлено 03 июня 2025, 03:21
248
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Тоттенхэма возглавил клуб из Чемпионшипа

Райан Мейсон стал главным тренером «Вест Бромвича»

03 июня 2025, 03:20 | Обновлено 03 июня 2025, 03:21
248
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Тоттенхэма возглавил клуб из Чемпионшипа
spursofficial

33-летний тренер «Тоттенхэма» Райан Мейсон стал главным тренером «Вест Бромвича».

Об этом сообщает официальный сайт «шпор».

Мейсон входил в тренерский штаб Анже Постекоглу. До этого работал с молодежными составами «Тоттенхэма».

Райан Мейсон был очень перспективным футболистом в прошлом. Начинал карьеру в «Тоттенхэме». Также вызывался в национальную сборную Англии.

В 2017 году выступал за «Халл Сити». 22 января 2017 года в матче против «Челси» получил ужасную травму после столкновения с Гэри Кэхиллом. Мейсону диагностировали перелом черепа и рекомендовали завершить карьеру в 26 лет.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» решил уволить главного тренера.

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Александр Сильченко Источник: ФК Тоттенхэм
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