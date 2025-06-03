ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Тоттенхэма возглавил клуб из Чемпионшипа
Райан Мейсон стал главным тренером «Вест Бромвича»
33-летний тренер «Тоттенхэма» Райан Мейсон стал главным тренером «Вест Бромвича».
Об этом сообщает официальный сайт «шпор».
Мейсон входил в тренерский штаб Анже Постекоглу. До этого работал с молодежными составами «Тоттенхэма».
Райан Мейсон был очень перспективным футболистом в прошлом. Начинал карьеру в «Тоттенхэме». Также вызывался в национальную сборную Англии.
В 2017 году выступал за «Халл Сити». 22 января 2017 года в матче против «Челси» получил ужасную травму после столкновения с Гэри Кэхиллом. Мейсону диагностировали перелом черепа и рекомендовали завершить карьеру в 26 лет.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» решил уволить главного тренера.
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