Анчелотти не был претендентом. Ла Лига назвала лучшего тренера сезона

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик признан лучшим тренером прошлого сезона Ла лиги.

Об этом сообщили на официальном сайте испанского чемпионата.

«Барселона» под руководством Флика завоевала золотые медали чемпионата, опередив мадридский «Реал» на четыре очка.

«Сине-гранатовые» одержали в Ла Лиге 28 побед, 4 ничьи и проиграли в 6 матчах.

Кстати, на награду претендовали Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Диего Симоне («Атлетико»), Мануэль Пеллегрини («Бетис»). В этом списке не было бывшего тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.